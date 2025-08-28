Ministerstvo kultúry navrhuje zmeny v zákone o hazardných hrách: Opozícia návrh kritizuje

BRATISLAVA - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) pri novele o hazarde zavádza verejnosť. Všetky kasína a herne ostanú počas sviatkov zatvorené. Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) SR tak reagovalo na kritiku opozičných poslancov z KDH, že novela chce povoliť hazard aj počas sviatkov.
„Vôbec nejde o povolenie hazardu počas sviatkov. Jediné, čo sa mení, je povolenie pre hranie tradičných číselných lotérií a okamžitých lotérií, to znamená napríklad Eurojackpot, KENO10 či LOTO a žreby. Týmto návrhom sa snažíme zrovnoprávniť Tipos so súkromnými spoločnosťami, ktorým je umožnené cez sviatky fungovať (internetové kasína a stávky fungujú počas všetkých sviatkov),“ uviedlo MCRaŠ s tým, že napríklad na výročie Slovenského národného povstania (SNP), ktoré pripadá na piatok 29. augusta, má Tipos tradičné žrebovanie číselných lotérií. Z dôvodu sviatku ho však nemôže realizovať, a tým prichádza o milióny eur.
archívne video
Rezort sa vyjadril aj ku komore stávkových spoločností, ktorej predsedom bude spoločnosť Tipos. Členstvo v nej bude dobrovoľné, pričom jej hlavnou úlohou by mala byť prevádzka informačného systému na blokovanie nelegálnych internetových kasín. To prinesie štátu príjmy vo výške niekoľko stoviek miliónov eur. Komora bude môcť navrhovať a pripomienkovať zmeny týkajúce sa zákona o hazardných hrách, avšak rozhodnutie o jej návrhoch pripadne do pôsobnosti Národnej rady (NR) SR.
KDH plánuje vlastný návrh
MCRaŠ komentovalo aj informáciu KDH o zrušení právomocí obcí znemožniť umiestnenie kasína na svojom území. „Ustanovenie sa týka výlučne kasín, ktorých prevádzkovateľom bude národná lotériová spoločnosť Tipos. Netýka sa iných prevádzkovateľov kasín, čo znamená, že nikto túto právomoc obciam neberie. Treba však podotknúť, že takúto právomoc majú obce len v troch štátoch Európskej únie, inde hazard reguluje len štát. Touto novelizáciou sa usilujeme obmedziť riziká, aby štát neprišiel o investovaný kapitál a zisky pri prípadnej zmene obecného zastupiteľstva,“ dodal rezort.
KDH kritizovalo návrh novely zákona o hazarde, pretože ide proti rodinám, a to z dôvodu zrušenia zákazu hazardu počas sviatkov. Rovnako aj pri návrhu zriadenia komory stávkových spoločností pod vedením štátnej firmy Tipos považuje za absurdné to, že by si hazardné spoločnosti mohli samy navrhovať legislatívu. Na najbližšej parlamentnej schôdzi v septembri chce preto opozičná strana prísť s vlastným návrhom v boji proti hazardu.