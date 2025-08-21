Opozícia kritizuje neotvorenie Výboru pre sociálne veci: Tomáš však bol pripravený prísť

BRATISLAVA - Výbor Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci nebol vo štvrtok z dôvodu neprítomnosti koaličných poslancov uznášaniaschopný, čo opozícia kritizuje. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) však bol pripravený prísť na výbor a diskutovať o stave sociálnych služieb na Slovensku. Uviedlo to tlačové oddelenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR).
„Situácia v sociálnych službách sa každým dňom zhoršuje. Zariadenia aj zamestnanci padajú na kolená a vláda namiesto pomoci odvracia zrak. Erik Tomáš sa prizerá, ako systém kolabuje a vládni poslanci dnes dokonca ani neprišli na výbor, čím jasne ukázali, že ich ľudia v sociálnych službách nezaujímajú,“ uviedla opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS). Na výbore sa malo diskutovať o liste zamestnancov Centra sociálnych služieb Brezovec v Dolnom Kubíne, ktorí adresovali ministrovi práce. V liste zamestnanci tohto zariadenia podľa SaS opísali neudržateľnú situáciu v oblasti sociálnych služieb aj v dôsledku nedostatku personálu.
Minister bol pripravený prísť
„Minister bol pripravený prísť a diskutovať o stave sociálnych služieb na Slovensku, ale parlamentný výbor pre sociálne veci nebol uznášaniaschopný. Situácia v sociálnych službách je nepriaznivá už dlhodobo, nie je to záležitosť roka, či dvoch. Zo strany opozičných členov a členiek výboru ide o očividné politikárčenie, keďže boli nad rámec zvyklostí prizvaní do pracovnej skupiny k reforme financovania sociálnych služieb, ktorá má celú situáciu zlepšiť. Očakávali by sme teda, že namiesto politikárčenia využijú túto platformu na predkladanie konkrétnych návrhov riešení,“ upresnilo MPSVR.
Hlavné problémy
Hlavnými problémami v zariadeniach sociálnych služieb sú podľa opozičnej poslankyne Simony Petrík (PS) nízke platy a nedostatok personálu. Zdôraznila, že Tomáš často argumentuje, že túto situáciu by mala vyriešiť reforma financovania sociálnych služieb. „Naše poslankyne, ktoré mali byť súčasťou pracovnej skupiny, boli prizvané iba na jednu, na druhú už prizvané neboli, takže my naozaj netušíme a nie sme to len my, to sú aj riaditelia týchto domovov sociálnych služieb, ktorí nám reportujú, že nevedia, ako ten zákon bude vyzerať. On síce zvýši možno opatrovateľský príspevok a dá ho do rúk toho prijímateľa, to znamená že ten prijímateľ sa rozhodne sám, kde použije tie peniaze, ale stále to nebude riešiť situáciu, že v tých domovoch sociálnych služieb nebude mať kto pracovať,“ uzavrela Petrík.
MPSVR dodalo, že minister práce s odborníkmi intenzívne pracuje na reforme financovania sociálnych služieb, ktorá musí byť podľa plánu obnovy schválená k 1. januáru 2026. „Akurát včera (20. 8.) vyslovila Európska komisia predbežný súhlas s finálnym návrhom reformy. Dnes sme ho prerokovali s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb a v nasledujúcich dňoch budeme pokračovať v diskusii s ďalšími partnermi v oblasti sociálnych služieb. Po tomto kole bilaterálnych rokovaní bude opäť zvolaná pracovná skupina,“ uzavrelo MPSVR.