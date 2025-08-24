Nedeľa24. august 2025, meniny má Bartolomej, zajtra Ľudovít

Dopravná nehoda na Seneckej ceste: Po čelnej zrážke hlásia štyroch zranených, cesta je neprejazdná

TASR

BRATISLAVA - Na Seneckej ceste v Bratislavskom kraji v 15. kilometri došlo v nedeľu krátko pred 14.30 h k dopravnej nehode. Zranili sa pri nej štyria ľudia. Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová s tým, že daný úsek je neprejazdný.

„Bratislavskí dopravní policajti zasahujú pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo krátko pred 14.30 h na Seneckej ceste na úseku 15 km. Podľa doposiaľ zistených informácií tu prišlo k čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri zrážke utrpeli štyria účastníci dopravnej nehody zranenia, s ktorými boli prevezení k ošetreniu do nemocníc,“ spresnila.

Cesta je neprejazdná. Policajti žiadajú vodičov o trpezlivosť. Dopravu odkláňajú na obec Ivanka pri Dunaji. „A to na Nádražnú ulicu zo strany od mesta Senec a pri obchodnom centre zo strany od mesta Bratislava,“ dodala hovorkyňa.

