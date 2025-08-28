Oravou otriasla veľká TRAGÉDIA: O život prišla veľmi mladá žena (†21), ktorá sa s autom viackrát prevrátila!

NÁMESTOVO/KRUŠETNICA - Život často prináša aj veľmi smutné chvíle, kedy sa behom sekundy ukončí veľmi mladý ľudský život. Smutným príkladom je aj nehoda na Orave, ktorá sa odohrala neďaleko Námestova. Pri obci Krušetnica sa len 21-ročná vodička sa autom viackrát prevrátila, no, žiaľ, nemala šancu na prežitie.
Polícia informovala o nehode na svojom žilinskom účte na sociálnej sieti. Všetko sa stalo v stredu 27. augusta. "Včera v nočných hodinách došlo na ceste číslo II/520 medzi obcou Krušetnica a obcou Breza, v okrese Námestovo, k tragickej dopravnej nehode. Vodička viedla osobné motorové vozidlo značky Audi A4 v smere od obce Krušetnica na obec Breza, pričom v rovnom úseku cesty z doposiaľ presne nezistených príčin zišla mimo vozovku a následne sa s vozidlom viackrát prevrátila," skonštatovali policajné zložky.
Mladá žena za volantom neprežila
Najväčším utrpením pre rodinu bude fakt, že len 21-ročná žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. U nebohej bola nariadená pitva. "Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Dolný Kubín v súvislosti s uvedenou udalosťou začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia," doplnila polícia s tým, že ďalšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania nehody.
"Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy. Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách," dodali policajti varovanie na záver statusu.