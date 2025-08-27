Tragická nehoda školského autobusu: Zahynulo jedno dieťa, zranených je 11 ľudí

SYDNEY - Jedno dievča zahynulo a ďalších 11 osôb utrpelo zranenia pri stredajšej nehode školského autobusu neďaleko mesta Geelong v austrálskom štáte Viktória. Oznámili to tamojší záchranári a polícia, píše agentúra Reuters.
Vodič autobus, v ktorom cestovalo 28 žiakov miestnej súkromnej kresťanskej školy (Christian College v Geelongu), nevybral na odľahlej ceste ľavotočivú zákrutu a vozidlo sa v dôsledku toho prevrátilo.
Jedno dieťa previezli s vážnymi zraneniami do nemocnice letecky, zatiaľ čo zvyšných desať zranených vrátane 76-ročného vodiča transportovali sanitkami. Vodiča medzičasom z nemocnice prepustili a v súčasnosti pomáha polícii pri vyšetrovaní nehody.
„Presné okolnosti nie sú známe a (pri vyšetrovaní) zohľadníme všetko, od autobusu až po podmienky v danom čase,“ povedal Paul Lineham z polície štátu Viktória.