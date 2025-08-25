Nepríjemný incident na hodoch v Lučenci: Muži hajlovali, po upozornení napadli aktivistu! Ďalší šok prišiel potom

LUČENEC - V Lučenci mali uplynulé dni hody, ktoré trvali od štvrtka do soboty. Tohtoročné slávnosti však poznačil nepríjemný incident, ktorý sa stal advokátovi Martina Landla. Ten upozornil hajlujúcich mužov, ktorí vykrikovali nacistické pokriky, aby tak nerobili, tí ho následne začali slovne napádať, podľa gest to vyzeralo, že ho chcú napadnúť aj fyzicky. Celý incident opísala lučenská občianska iniciatíva na sociálnej sieti.
Vo štvrtok večer (21. augusta) sa počas lučenských hodov konalo aj ďalšie podujatie, na Námestí republiky. Na výročie okupácie Československa, počas odhalenia pamätníka Spútanej slobody, sa udial nepríjemný incident medzi členmi organizácie Brat za brata a členom Občianskej iniciatívy Lučenec, ktorej členom je aj advokát Martin Landl. Na incident upozornila samotn iniciatíva na sociálnej sieti.
"Pri jednom stole vygradovala zábava do stupňa, kedy si viacerí stolovníci potrebovali spomenúť na rodáka z rakúskeho Braunau a zdvihnutím pravice a zreteľným výkrikom ho pozdravili. Pri susednom stole sedela spoločnosť okolo advokáta a občianskeho aktivistu Martina Landla. Keď Martin začul prvý výkrik, obrátil na nich pohľad. Výkrik aj gesto rukou zopakovali, jednoznačne, riadne artikulovaný a nahlas," opísali začiatok incidentu. Spomínaní muži hajlovali a vykrikovali nacistické pokriky. Vtedy sa advokát rozhodol situáciu riešiť a za mužmi išiel - požiadať ich, aby už podobné gestá nerobili.
"Martin vstal od stola a išiel ich osloviť s tým, že takého správanie nie je ani v poriadku, ani v súlade so zákonom a chcel ich požiadať, aby v tom nepokračovali. Viacerí z mužov vyskočili a dvaja sa k Martinovi vybrali a z nich pohybov, výrazu tváre a gest bolo zreteľné že chcú Martina napadnúť. V tom okamihu sa na Martinovu obranu postavili kamarát Michal, Maťov brat Matej a ďalší občania, ktorí si dovtedy pri susedných stoloch užívali pekný večer. Muži začali Martina slovne napádať a vyhrážali sa mu. Rovnako sa chovali aj voči brániacim občanom, ktorí sa agresorom postavili do cesty," upozornila iniciatíva.
Svedkovia medzitým zavolali mestskú políciu. Po príchode ich však čakal šok - namiesto agresorom sa venovali advokátovi a jeho priateľom. Mužov, ktorí sa advokátovi vyhrážali, nechali bez dozoru. "Policajti nevykonávali žiadne úkony smerujúce k stotožneniu osôb, ktoré sa protiprávneho konania mali dopustiť, preto sa ich Martin pokúsil vyfotografovať. Viedli ho k tomu obavy, že by mohli z miesta činu nepozorovane odísť. Vtedy ho pred zrakmi minimálne štyroch príslušníkov PZ SR a dvoch príslušníkov Mestskej polície Lučenec dvaja muži fyzicky napadli údermi do hrude. Celá vec bola podstúpená orgánom činným v trestnom konaní," popísala iniciatíva celú udalosť s tým, že mestskí policajti si po príchode podali s jedným z hajlujúcich mužov ruky.
Spolu sme sila
Landl následne pridal ďalší status, kde sa vyjadril, že vďaka odvážnym ľuďom sa nič vážne nestalo. "SPOLU SME SILA. Nie je to fráza. Zažili sme to na vlastnej koži. Takto sa chránime. Takto si pomáhame. Takto vytvárame spoločenstvá, mestá a krajinu, v ktorých sa dobre žije. Je to veľmi jednoduché: ak sa deje krivda, stačí len vstať a pomôcť. A potom vagabundi nemajú šancu. Takto sa to stalo vo štvrtok v Lučenci - takto by sme to mali robiť všetci, vždy a všade. Aby sme boli všetci, vždy a všade v bezpečí," uzavrel s poďakovaním všetkým odvážnym ľuďom zo štvrtka.