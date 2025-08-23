Tragédia na východe Slovenska: Streľba zo vzduchovky zasiahla malé dieťa! Čo sa udialo?

ČAKLOV - Hrôzu zažili obyvatelia obce Čaklov, konkrétne jej osady vo štvrtok 21. augusta. Po neodbornej manipulácii so vzduchovkou skončilo postrelené 1,5-ročné dieťa. To zasiahol brok do hrude. Situáciu popísali miestni, podľa ich slov išlo o nešťastnú udalosť, kedy nabitú vzduchovku držal 10-ročný bratranec dieťaťa. Polícia už prípad vyšetruje, batoľa skončilo v nemocnici.
Celé sa to udialo ešte vo štvrtok v obci Čaklov v okrese Vranov nad Topľou. Z ničoho nič sa ozval výstrel zo vzduchovky, po ktorom spadlo na zem 1,5-ročné dieťa. Batoľa skončilo so strelnou ranou v hrudníku. K zranenému dieťaťu rodina nezavolala sanitku, ale doviezla ho vo vlastnom aute do košickej nemocnice, kde leží na traumatologickom oddelení. Informoval o tom portál pluska.sk.
Celú situáciu už preveruje aj polícia. Podľa vyšetrovania v jednom z rodinných domov v osade obce Čaklov došlo, za doposiaľ presne nezistených okolností, k výstrelu zo vzduchovej zbrane, pričom tento výstrel zasiahol maloletú osobu, ktorá utrpela strelné poranenie.“Zbraň i strelivo boli zaistené, budú podrobené expertíznemu skúmaniu. Miera zavinenia je predmetom ďalšieho vyšetrovania,” informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
Podľa miestnych išlo o nešťastnú náhodou. Vzduchovku údajne používajú na zabíjanie potkanov, ktoré sa túlajú po osade. No ešte nabitú a s brokom vo vnútri ju položili na stoličku a odbehli si. Zbraň následne našiel maloletý 10-ročný chlapec. "Chlapec potiahol spúšť a v tom čase sa otvorili dvere, v ktorých stála jeho malá sesternica a náboj ju zasiahol do stredu hrudníka," uviedli.