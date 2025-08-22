Piatok22. august 2025, meniny má Tichomír, zajtra Filip

Konflikt v SaS sa vyostruje: Gröhling nechce Sulíka na kandidátke! Tvrdé odkazy Bittó Cigánikovej aj syna Filipa

BRATISLAVA – V SaS to vrie. Dôvodom je bývalý predseda strany a jej zakladateľ Richard Sulík a prekvapivo aj jeho syn Filip. Mladý Sulík je totiž aktívny na sociálnych sieťach, kde je známy svojimi kontroverznými názormi, ktoré zdieľa dosť priamočiaro. Strane SaS však jeho vystupovanie nie je pochuti. Predseda strany Branislav Branislavov Gröhling okrem toho nesúhlasí ani s viacerými vyjadreniami Richarda Sulíka. Spor vyvrcholil tento týždeň, keď Gröhling oznámil, že pod jeho vedením nebude Richard Sulík už nikdy na kandidátke SaS.

Strana SaS predstavuje desatoro riešení pre lepšie zeravotníctvo (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Súčasný predseda strany povedal v rozhovore pre Aktuality, že ak chce strana rásť, musí sa od svojho zakladateľa odstrihnúť. „Nebude na nej o týždeň ani o mesiac, ani o rok,“ odkázal v súvislosti s kandídátkou. Povedal tiež, že ide o vec, ktorú vedia jeho kolegovia už niekoľko mesiacov.

Gröhlingovi sa nepáčia viaceré Sulíkove zahraničnopolitické názory, no na jeho rozhodnutie mala veľký vplyv aj neochota Sulíka dištancovať sa od vyjadrení svojho syna Filipa. So správaním syna bývalého šéfa strany má problém už dlhodobo. „Urážky žien, umelcov a vlastne kohokoľvek sú pre mňa ako predsedu neakceptovateľné a nezlučiteľné s hodnotami strany, preto som vyzval Richarda Sulíka, aby sa od vyjadrení syna dištancoval,“ uviedol šéf SaS nedávno.

Sulíka sa verejne zastala Bittó Cigániková

Richard Sulík sa k celej veci nevyjadruje. Do kauzy sa však rozhodla zaangažovať Jana Bittó Cigániková, ktorá sa Sulíka zastala. „Viem, že mnohých priamosť Richarda Sulíka irituje. Ja to oceňujem viac, ako falošné alebo nereálne omáčky, ale rozumiem, že sme rôzni. A nie každý chce a zvládne byť hneď konfrontovaný s krutou realitou. Viem tiež, že sa Vám nepáčia názory a spôsoby jeho syna Filipa. Tiež nesúhlasím s mnohými jeho vyjadreniami a už vôbec so štýlom a spôsobom, ktorý využíva na to, aby bol v médiách. Ubližuje tým veľmi osobne mnohým konkrétnym ľudom. Zbytočne, nešťastne a často mimoriadne kruto, s čím som ho aj verejne konfrontovala. Správa sa fakt ako totálny blbec,“ uviedla.

 

Viem, že mnohých priamosť Richarda Sulíka irituje. Ja to oceňujem viac, ako falošné alebo nereálne omáčky, ale rozumiem,...

Posted by Janka Bittó Cigániková on Thursday, August 21, 2025

Zdôraznila ale, že v živote by jej nenapadlo vylučovať kohokoľvek zo strany alebo kandidátky, pre správanie alebo zmýšľanie jeho dospelého roky nezávislého člena rodiny. Najmä keď so stranou nič nemá, nikdy sa k nej nehlásil a práve naopak, má úplne protichodné názory aj politické smerovanie. „Tak nejak to robili komunisti, tuším sa to volalo kádrové posudky,“ odkázala.

„To naozaj žijeme v spoločnosti, kde sa toto považuje za správne? Ak áno, ruku na srdce… Bolo by to správne aj keby sa to týkalo Vás osobne? Keby Vás niekto napríklad pripravil o prácu, alebo Vám znemožnil študovať, alebo… kandidovať v strane, ktorú ste poctivo dlhé roky budovali, lebo Vaše dospelé dieťa má nesprávne názory, nevhodné správanie?,“ pýta sa poslankyňa.

„Nepýtajte sa ma preto prosím, čo na to hovorím. Nepovažovala som takéto ťahy za správne u komunistov a nepovažujem ich za správne ani u liberálov. Resp.´pseudo´ liberálov, lebo toto by skutočný liberál nikdy neschvaľoval. Ani keby mal z toho akýkoľvek prospech, napr. v podobe vidiny rastu preferencií. Tu nejde o Sulíka, ten sa dlhodobo do ničoho nemieša. Tu ide o to, kým sme my. A kým chceme byť. Čo to je vážení kolegovia za novú SaSku? Účel svätí prostriedky? Pohodlné? A to sme si to nemohli povedať spoločne doma v kuchyni… Nie, predseda to povie 3 ľudom z predsedníctva a šup rovno do médií. Bože, my fakt máme talent začať si strieľať do kolena hneď, ako nám začnú rásť preferencie. Žasnem…,“ dodala rozhorčene.

Sulíkov syn naložil Gröhlingovi

Ozval sa aj Sulíkov syn Filip, ktorý spôsobom jemu vlastným naložil Gröhlingovi, celej SaS-ke a aj jej voličom. „Vlastne máme jednu vec spoločnú, Braňo. Obom nám dal život Richard Sulík. Mne doslova a tebe tak metaforicky v zmysle, že by si bol bez neho nula a absolútne nikoho by si nezaujímal. Aj keď ty si podľa všetkého myslíš, že by si to dal aj sám hahahahahaha,“ napísal.

To, že má Gröhling potrebu dištancovať sa od názorov niekoho, kto nie je člen strany a ani bývalý člen, ale iba rodinný príslušník neaktívneho člena označil za bizár. „ Ak reálne toto je to, čo od teba chceli tvoji voliči, tak sú to ešte väčší degeši, ako som si myslela,“ napísal a zdôraznil, že sa nepoznajú, poznať ho ani nechce a nepomyslí na neho, ako je rok dlhý. Stranu SaS označil za trápnu.

Richard Sulík bol predsedom SaS od jej založenia v roku 2009 až do marca 2024, kedy sa rozhodol po 15 rokoch do funkcie nekandidovať. Novým predsedom strany sa stal  Branislav Gröhling. Zároveň došlo k zmene stavov a bola zavedená nová funkcia čestného predsedu strany - Richarda Sulíka. Jeho syn Filip nie je a nebol politicky aktívny v žiadnej strane, najmä v poslednom čase sa však netají tým, že má v súkromí blízko k smerákom Erikovi Kaliňákovi a Richardovi Glückovi. 

