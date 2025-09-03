Streda3. september 2025, meniny má Belo, zajtra Rozália

Veľká iniciatíva ministra práce Erika Tomáša vstúpila do praxe: Za tento krok ho chváli aj jeho večný rival Mihál!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk
TASR

BRATISLAVA – Pochvala, aká sa len tak nevidí. Odborník na sociálnu politiku a exminister práce Jozef Mihál patrí ku kritikom súčasnej vlády a mnohých opatrení, s ktorými prichádza. Neraz na svojej stránke vytkol niektorému z ministrov dieru v zákone či iný problém, na ktorý narazil. Ak však vláda príde s dobrým nápadom, nemá problém ich aktivity aj pochváliť. Je to aj najnovší prípad ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) a "práce namiesto dávok."

Iniciatíva „práca namiesto dávok“ vstúpila od pondelka do praxe. Pre rezort išlo o veľkú tému, ktorú komunikovala niekoľko mesiacov a do pozornosti ju opakovane dával sám minister Erik Tomáš. Po novom, ak človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, príde o dávku v hmotnej núdzi alebo mu bude krátená. „Ak takýto človek odmietne pracovnú ponuku prvýkrát, dávka sa mu odoberie na jeden mesiac, ak to urobí opakovanie, dávka mu bude krátená na tri mesiace. Tento proces sa bude cyklicky opakovať, až kým daný človek prijme ponuku na prácu. Za dôvod na odobratie dávky bude považované aj porušenie pracovnej disciplíny. Nebude sa už špekulovať ani s falošnými PN-kami,“ vysvetľoval Tomáš.

Erik Tomáš o posune v programe ,,Práca namiesto dávok" (Zdroj: TASR/ Veronika Mihaliková)

V novom zákone sa podľa neho podarilo vyriešiť aj problém s exekúciami, keďže mnoho ľudí nechcelo pracovať, pretože by im exekútori siahali na plat. Po novom, ak si človek nájde prácu, tak prvé dva mesiace bude dostávať aj dávku v hmotnej núdzi v plnej výške. „Prednosť bude mať ponuka reálneho zamestnania, ale pokiaľ úrady práce takúto ponuku mať nebudú, nechávame v platnosti takzvané aktivačné príspevky. Pristupujeme k nim však trochu inak, motivačne. Pokiaľ sa človek rozhodne, že chce vykonávať len malé obecné služby, dostane základný aktivačný príspevok. Pokiaľ však pritom nastúpi na vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz, dostane 1,5-násobok príspevku a pokiaľ si popritom nájde aj prácu, istý čas dostane dvojnásobok,“ upozornil minister. Novinkou takisto je, že aktivačné služby bude môcť pracovník vykonávať aj na území inej obce ako tej, v ktorej býva.

Minister podotkol, že zmeny sa dotknú všetkých poberateľov dávky v hmotnej núdzi, nielen tých, ktorí sú evidovaní na úradoch práce. „Prišli sme s novou kategóriou - poberateľ dávky v hmotnej núdzi, ktorých je na Slovensku, ak rátame aj spoluposudzované osoby, viac ako 120.000. Vygenerovali sme, že z nich dokáže pracovať 43 000 ľudí, a na nich sa chceme sústrediť,“ dodal Tomáš. Ubezpečil, že na ľudí, ktorí majú reálnu prekážku v práci, bude uplatnená výnimka. V zákone je takisto jasne zadefinované, čo je vhodná pracovná ponuka pre daného uchádzača, a musia byť zohľadnené jeho zručnosti a kvalifikácia.

Mihál zmeny chváli a stotožňuje sa s nimi

Tieto novinky netradične pochválil aj bývalý minister práce a odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál. "Minister Tomáš dotiahol to, čo som začínal ako minister ešte ja v rokoch 2010 - 2012. Projekt ´Práca namiesto dávok´. Chválim a stotožňujem sa s touto zmenou,“ uviedol Mihál.

 

PRÁCA NAMIESTO DÁVOK Minister Tomáš dotiahol to, čo som začínal ako minister ešte ja v rokoch 2010 - 2012. Projekt "...

Posted by Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála on Tuesday, September 2, 2025

„V čom je podstata.Od 1. septembra 2025 sa zmenil zákon o službách zamestnanosti a zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Cieľom zmien je vyššia motivácia poberateľov dávky v hmotnej núdzi prijať ponúkané zamestnanie a tak namiesto dávky v hmotnej núdzi mať stabilný príjem a mzdu v zamestnaní. Ak poberateľ dávky prvýkrát odmietne pre neho vhodnú ponuku zamestnania, dávka v hmotnej núdzi mu bude odobratá na jeden mesiac. Ak poberateľ dávky opakovane odmietne ponuku ďalšieho zamestnania, dávka sa mu odoberie na tri mesiace,“ zhrnul s tým, že uvedené sa netýka poberateľov dávky - dôchodcov, tehotných žien, ZŤP osôb a osôb, ktoré sa starajú o ZŤP osoby a podobne.

„Naopak poberatelia dávok dostanú vyššie tzv. aktivačné príspevky, ak sa popri práci pre obec a pod. zúčastnia na vzdelávacích aktivitách a tak si nájdu reálne zamestnanie. A po prijatí pracovnej ponuky zostane nárok na dávku v hmotnej núdzi bývalému nezamestnanému ešte po určitý čas v súbehu s jeho mzdou - napríklad prvé dva mesiace ešte dostane plnú sumu dávky,“ doplnil.

„Osobne s projektom ´Práca namiesto dávok´ súhlasím. Ako píšem vyššie, sám som ho pred 15 rokmi rozbiehal. Tvrdím, že práce je na Slovensku dosť - napríklad zamestnávatelia v stavebníctve zúfalo hľadajú nových pracovníkov. A teraz ešte urobiť poriadok v dávkach v nezamestnanosti...,“ uzavrel.

Viac o téme: Ministerstvo práceJozef MihálErik TomášPráca namiesto dávok
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Iniciatíva „práca namiesto dávok“
Iniciatíva „práca namiesto dávok“ vstupuje do praxe, uviedol Erik Tomáš
Domáce
Erik Tomáš
Opozícia kritizuje neotvorenie Výboru pre sociálne veci: Tomáš však bol pripravený prísť
Domáce
FOTO Erik Tomáš
Zámer Práca namiesto dávok vytvorí nové pracovné miesta cez rezort dopravy
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ján Riapoš a Anton Siekeľ privítali na Slovensku prezidenta IPC Andrewa Parsonsa
Ján Riapoš a Anton Siekeľ privítali na Slovensku prezidenta IPC Andrewa Parsonsa
Šport
Záchranná akcia v Tatrách
Záchranná akcia v Tatrách
Zoznam TV
Výstavba cesty na Pršiansku terasu počas kontrolného dňa
Výstavba cesty na Pršiansku terasu počas kontrolného dňa
Správy

Domáce správy

Veľká iniciatíva ministra práce
Veľká iniciatíva ministra práce Erika Tomáša vstúpila do praxe: Za tento krok ho chváli aj jeho večný rival Mihál!
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Šutaj Eštok reaguje na slová von der Leyenovej: O nasadení slovenských vojakov nebudú rozhodovať byrokrati z Bruselu!
Domáce
Národná banka Slovenska varuje
Národná banka Slovenska varuje pred podvodmi: Slovákov môžu pripraviť o peniaze!
Domáce
Záhorská knižnica v Senici oslavuje 100 rokov: Nová výstava, časová schránka aj zrenovované oddelenie pre deti
Záhorská knižnica v Senici oslavuje 100 rokov: Nová výstava, časová schránka aj zrenovované oddelenie pre deti
Regióny

Zahraničné

Rodina založila zbierku na
Ďalší útok medveďa: Matku troch detí napadla šelma! Ťahala ju po zemi desiatky metrov
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Náčelník generálneho štábu: Izrael
Náčelník generálneho štábu: Izrael zintenzívňuje pozemné operácie v Pásme Gazy
Zahraničné
ZÁPLAVY v známej dovolenkovej
ZÁPLAVY v známej dovolenkovej destinácii: Ulice sa zmenili na korytá riek, domácim vytopilo celé domy!
Zahraničné
Konflikt pakistanskej polície a
Samovražedný útočník sa v Pakistane odpálil na mítingu: Zabil najmenej 11 ľudí
Zahraničné

Prominenti

Valeria Golino a Charlie
Od Dva a pol chlapa po HIV: Lesk a bieda Hollywoodu na tvári Charlieho Sheena
Osobnosti
Definitívna rozlúčka Vinczeho s
Definitívna rozlúčka Vinczeho s Markízou: Drsné slová o konci!
Domáci prominenti
Gérard Depardieu opäť mieri
Gérard Depardieu opäť mieri pred SÚD: Ďalšie obvinenie zo SEXUÁLNEHO ÚTOKU!
Zahraniční prominenti
FOTO Bývalá televízna hlásateľka BOJUJE
Bývalá televízna hlásateľka BOJUJE so zdravotnými problémami: RAKOVINA pľúc!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tajomstvo nevery odhalené: Muži
Tajomstvo nevery odhalené: Muži v TÝCHTO profesiách podvádzajú častejšie! Patrí medzi nich aj váš?
Zaujímavosti
Každý prst vašej ruky
Každý prst vašej ruky skrýva starodávnu liečivú múdrosť: Zistite, čo robiť, aby ste ostali zdraví
vysetrenie.sk
Smiech
Telefonát z ambulancie sa zmenil na KOMÉDIU: Pacientka neverila vlastným ušiam!
Zaujímavosti
Chlapec v šoku: Rozplakal
Chlapec v šoku: Rozplakal sa, keď zistil pravdu o Trumpovi! VIDEO baví milióny
Zaujímavosti

Dobré správy

Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce

Ekonomika

SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)
SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)
Zlato prepisuje dejiny: Cena vyskočila nad 3500 dolárov a môže rásť ďalej
Zlato prepisuje dejiny: Cena vyskočila nad 3500 dolárov a môže rásť ďalej
Hotovosť bude dostupnejšia: Peniaze si vyberiete priamo pri pokladni v obchode!
Hotovosť bude dostupnejšia: Peniaze si vyberiete priamo pri pokladni v obchode!
Fico sa má stretnúť so Zelenským: Odmietame útoky na ropnú infraštruktúru, odkazuje do Kyjeva!
Fico sa má stretnúť so Zelenským: Odmietame útoky na ropnú infraštruktúru, odkazuje do Kyjeva!

Šport

Novak Djokovič – Taylor Fritz: Online prenos zo štvrťfinále US Open 2025
Novak Djokovič – Taylor Fritz: Online prenos zo štvrťfinále US Open 2025
Muži
VIDEO Rozdiel niekoľkých výkonnostných tried: Alcaraz doničil Lehečku, zápas na jednu bránu!
VIDEO Rozdiel niekoľkých výkonnostných tried: Alcaraz doničil Lehečku, zápas na jednu bránu!
Muži
VIDEO Ani svetový rekord na zlato nestačil: Slovenskej reprezentantke tesne ušiel triumf!
VIDEO Ani svetový rekord na zlato nestačil: Slovenskej reprezentantke tesne ušiel triumf!
Ostatné
Zomrel úspešný cyklista a športový riaditeľ: Stál za slávnymi triumfami na Tour de France
Zomrel úspešný cyklista a športový riaditeľ: Stál za slávnymi triumfami na Tour de France
Cyklistika

Auto-moto

Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Pracovný horoskop na september: Koho čakajú nové začiatky a kto si finančne prilepší?
Pracovný horoskop na september: Koho čakajú nové začiatky a kto si finančne prilepší?
KarieraInfo.sk
Hľadá sa dispečer centrálnej ochrany v Trenčianskom kraji: Ste to práve vy?
Hľadá sa dispečer centrálnej ochrany v Trenčianskom kraji: Ste to práve vy?
Zaujímavé pracovné ponuky
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Skladovanie potravín
Dezerty do pohára: Rýchla sladká záchrana, keď nemáte čas piecť
Dezerty do pohára: Rýchla sladká záchrana, keď nemáte čas piecť
Výber receptov

Technológie

Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
Android
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
Bezpečnosť
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
Veda a výskum
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
Bezpečnosť

Bývanie

Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli

Pre kutilov

Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Recepty
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto sa správajú jednotlivé znamenia po rozchode: Kto sa tvári, že mu je všetko jedno a kto stalkuje ex na sociálnych sieťach?
Partnerské vzťahy
Takto sa správajú jednotlivé znamenia po rozchode: Kto sa tvári, že mu je všetko jedno a kto stalkuje ex na sociálnych sieťach?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Veľká iniciatíva ministra práce
Domáce
Veľká iniciatíva ministra práce Erika Tomáša vstúpila do praxe: Za tento krok ho chváli aj jeho večný rival Mihál!
Rodina založila zbierku na
Zahraničné
Ďalší útok medveďa: Matku troch detí napadla šelma! Ťahala ju po zemi desiatky metrov
ZÁPLAVY v známej dovolenkovej
Zahraničné
ZÁPLAVY v známej dovolenkovej destinácii: Ulice sa zmenili na korytá riek, domácim vytopilo celé domy!
Sean Odonnell (37) je
Zahraničné
Experiment so strašným koncom! Kamaráti sa zahrali na pokusných králikov: Jeden je po smrti, druhý obvinený z vraždy

Ďalšie zo Zoznamu