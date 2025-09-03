Veľká iniciatíva ministra práce Erika Tomáša vstúpila do praxe: Za tento krok ho chváli aj jeho večný rival Mihál!

BRATISLAVA – Pochvala, aká sa len tak nevidí. Odborník na sociálnu politiku a exminister práce Jozef Mihál patrí ku kritikom súčasnej vlády a mnohých opatrení, s ktorými prichádza. Neraz na svojej stránke vytkol niektorému z ministrov dieru v zákone či iný problém, na ktorý narazil. Ak však vláda príde s dobrým nápadom, nemá problém ich aktivity aj pochváliť. Je to aj najnovší prípad ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) a "práce namiesto dávok."
Iniciatíva „práca namiesto dávok“ vstúpila od pondelka do praxe. Pre rezort išlo o veľkú tému, ktorú komunikovala niekoľko mesiacov a do pozornosti ju opakovane dával sám minister Erik Tomáš. Po novom, ak človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, príde o dávku v hmotnej núdzi alebo mu bude krátená. „Ak takýto človek odmietne pracovnú ponuku prvýkrát, dávka sa mu odoberie na jeden mesiac, ak to urobí opakovanie, dávka mu bude krátená na tri mesiace. Tento proces sa bude cyklicky opakovať, až kým daný človek prijme ponuku na prácu. Za dôvod na odobratie dávky bude považované aj porušenie pracovnej disciplíny. Nebude sa už špekulovať ani s falošnými PN-kami,“ vysvetľoval Tomáš.
V novom zákone sa podľa neho podarilo vyriešiť aj problém s exekúciami, keďže mnoho ľudí nechcelo pracovať, pretože by im exekútori siahali na plat. Po novom, ak si človek nájde prácu, tak prvé dva mesiace bude dostávať aj dávku v hmotnej núdzi v plnej výške. „Prednosť bude mať ponuka reálneho zamestnania, ale pokiaľ úrady práce takúto ponuku mať nebudú, nechávame v platnosti takzvané aktivačné príspevky. Pristupujeme k nim však trochu inak, motivačne. Pokiaľ sa človek rozhodne, že chce vykonávať len malé obecné služby, dostane základný aktivačný príspevok. Pokiaľ však pritom nastúpi na vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz, dostane 1,5-násobok príspevku a pokiaľ si popritom nájde aj prácu, istý čas dostane dvojnásobok,“ upozornil minister. Novinkou takisto je, že aktivačné služby bude môcť pracovník vykonávať aj na území inej obce ako tej, v ktorej býva.
Minister podotkol, že zmeny sa dotknú všetkých poberateľov dávky v hmotnej núdzi, nielen tých, ktorí sú evidovaní na úradoch práce. „Prišli sme s novou kategóriou - poberateľ dávky v hmotnej núdzi, ktorých je na Slovensku, ak rátame aj spoluposudzované osoby, viac ako 120.000. Vygenerovali sme, že z nich dokáže pracovať 43 000 ľudí, a na nich sa chceme sústrediť,“ dodal Tomáš. Ubezpečil, že na ľudí, ktorí majú reálnu prekážku v práci, bude uplatnená výnimka. V zákone je takisto jasne zadefinované, čo je vhodná pracovná ponuka pre daného uchádzača, a musia byť zohľadnené jeho zručnosti a kvalifikácia.
Mihál zmeny chváli a stotožňuje sa s nimi
Tieto novinky netradične pochválil aj bývalý minister práce a odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál. "Minister Tomáš dotiahol to, čo som začínal ako minister ešte ja v rokoch 2010 - 2012. Projekt ´Práca namiesto dávok´. Chválim a stotožňujem sa s touto zmenou,“ uviedol Mihál.
„V čom je podstata.Od 1. septembra 2025 sa zmenil zákon o službách zamestnanosti a zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Cieľom zmien je vyššia motivácia poberateľov dávky v hmotnej núdzi prijať ponúkané zamestnanie a tak namiesto dávky v hmotnej núdzi mať stabilný príjem a mzdu v zamestnaní. Ak poberateľ dávky prvýkrát odmietne pre neho vhodnú ponuku zamestnania, dávka v hmotnej núdzi mu bude odobratá na jeden mesiac. Ak poberateľ dávky opakovane odmietne ponuku ďalšieho zamestnania, dávka sa mu odoberie na tri mesiace,“ zhrnul s tým, že uvedené sa netýka poberateľov dávky - dôchodcov, tehotných žien, ZŤP osôb a osôb, ktoré sa starajú o ZŤP osoby a podobne.
„Naopak poberatelia dávok dostanú vyššie tzv. aktivačné príspevky, ak sa popri práci pre obec a pod. zúčastnia na vzdelávacích aktivitách a tak si nájdu reálne zamestnanie. A po prijatí pracovnej ponuky zostane nárok na dávku v hmotnej núdzi bývalému nezamestnanému ešte po určitý čas v súbehu s jeho mzdou - napríklad prvé dva mesiace ešte dostane plnú sumu dávky,“ doplnil.
„Osobne s projektom ´Práca namiesto dávok´ súhlasím. Ako píšem vyššie, sám som ho pred 15 rokmi rozbiehal. Tvrdím, že práce je na Slovensku dosť - napríklad zamestnávatelia v stavebníctve zúfalo hľadajú nových pracovníkov. A teraz ešte urobiť poriadok v dávkach v nezamestnanosti...,“ uzavrel.