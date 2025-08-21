MIMORIADNE Tlačovka sa zmenila na drámu: VIDEO Policajná prezidentka Maškarová odpadla v priamom prenose

BRATISLAVA - Obyčajná tlačovka venovaná téme podvodu na senioroch sa v sekunde zmenila na drámu. Poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová skolabovala priamo pred kamerami uprostred tlačovej konferencie.
Na ministerstve vnútra sa dnes popoludní konala tlačová konferencia venovaná podvodom na senioroch. Okrem ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), riaditeľa odboru kriminálnej polície PPZ Attilu Zajonca a predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku Michala Kotiana mala o najnovších udalostiach informovať aj poverená policajná prezidentka Jana Maškarová.
Vo chvíli, keď mala slovo, jej však prišlo nevoľno. "Prepáčte, nejak mi prišlo zle. Neviem prečo. Musím ukončiť túto prezentáciu," stihla ešte povedať. Krátko na to už na ňu prišli mdloby. Zachytiť ju musel minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý stál hneď vedľa nej. Ten sa s ňou následne rozprával na zemi. Na pomoc pribehli aj ďalší prítomní. Po niekoľkých minútach tlačová konferencia pokračovala.