Pondelok18. august 2025, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia

Odvolací súd oficiálne rozhodol! Dodik bol odvolaný z funkcie prezidenta Republiky srbskej v Bosne

Vodca bosnianskych Srbov Milorad Dodik
Vodca bosnianskych Srbov Milorad Dodik (Zdroj: TASR/AP/Radivoje Pavicic)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BANJA LUKA - Srbský separatistický líder Milorad Dodik bol oficiálne odvolaný z funkcie prezidenta Republiky srbskej (RS) v Bosne a Hercegovine (BaH). Stalo sa tak po tom, ako odvolací súd v pondelok zamietol jeho odvolanie proti rozhodnutiu Centrálnej volebnej komisie (CEC), ktorá mu tento mandát odobrala, informovala agentúra DPA.

CEC takto rozhodla na základe verdiktu odvolacieho súdu, ktorý Dodika začiatkom augusta odsúdil na rok väzenia a šesť rokov zákazu politickej činnosti. Súd ho vtedy uznal za vinného z nerešpektovania rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH (OHR) Christiana Schmidta, ktorý dohliada na implementáciu Daytonskej mierovej dohody z roku 1995 a dodržiavanie právneho rámca v krajine. Dodik verdikt súdu odmietol a neakceptovala ho ani vláda bosnianskych Srbov, ktorá ho označila za protiústavný a politicky motivovaný. Podľa agentúry AFP vyvolalo Dodikovo odsúdenie krízu, ktorú mnohí pozorovatelia považujú za najvážnejšiu od vojny v rokoch 1992 – 1995.

Odvolacia komora súdu zamietla námietky Dodikových právnikov

Odvolacia komora súdu BaH však v pondelok zamietla námietky Dodikových právnikov s odôvodnením, že neexistuje právny základ pre ich podanie. Volebný zákon BaH totiž stanovuje, že každý volený funkcionár, ktorý dostane právoplatný trest odňatia slobody dlhší ako šesť mesiacov, automaticky prichádza o mandát. Rozhodnutie súdu zároveň splnilo podmienky pre vypísanie predčasných volieb prezidenta RS, ktoré sa musia uskutočniť do 90 dní, informovala agentúra HINA. Ešte pred zverejnením verdiktu Dodik v pondelok v Banja Luke vyhlásil, že sa neplánuje vzdať funkcie, a avizoval sériu referend o odtrhnutí RS od BaH. Ak by svoje plány realizoval, znova by porušil zákon BaH a vystavil sa riziku ďalšieho trestu.

Opozícia v RS už signalizovala pripravenosť zúčastniť sa na predčasných voľbách. Neistá je nateraz kandidatúra Draška Stanivukoviča, lídra Strany demokratického pokroku (PDP) a primátora mesta Banja Luka. Analytici naznačujú, že práve Stanivukovič by mohol byť pre srbského prezidenta Aleksandra Vučiča alternatívnym kandidátom, ktorého by podporil ako nástupcu Dodika vo vedení RS. Vzťah medzi OHR a Dodikom bol od začiatku napätý. Dodik často otvorene spochybňuje autoritu OHR a medzinárodné rozhodnutia, odmieta ich zásahy týkajúce sa právomocí RS, legislatívy či zodpovednosti politikov. Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí aj Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci a Chorváti. Obe entity vznikli na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 – 1995. Na jej plnenie dohliada vysoký predstaviteľ vymenovaný medzinárodným spoločenstvom, ktorého legitímnosť bosnianski Srbi neuznávajú.

Viac o téme: Milorad DodikOdvolací súdFunkcia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Bosnianskosrbský prezident Milorad Dodik
Šok v Republike srbskej: TENTO dôležitý človek odchádza z funkcie!
Zahraničné
Vodca bosnianskych Srbov Milorad
Rusko kritizuje odvolanie Dodika: Podľa Moskvy to ohrozuje stabilitu Bosny a Hercegoviny
Zahraničné
Úrady zbavili Dodika funkcie
Úrady zbavili Dodika funkcie prezidenta Republiky srbskej: Rozhodli tak po verdikte odvolacieho súdu
Zahraničné
Viktor Orbán
Orbán a Szijjártó sa v Budapešti stretli s Dodikom, aby mu vyjadrili podporu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Prominenti
Muzikál retrospektívne prestavuje život Evity Perón, uviedol dramaturg muzikálu Evita Mário Drgoňa
Muzikál retrospektívne prestavuje život Evity Perón, uviedol dramaturg muzikálu Evita Mário Drgoňa
Správy
Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur, uviedol minister Erik Tomáš
Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur, uviedol minister Erik Tomáš
Správy

Domáce správy

TEST žltých aviváží: Objavili
TEST žltých aviváží: Objavili sme nádhernú vôňu aj príliš drahý priemer
hashtag.sk
Koaličná rada nedospela k
Koaličná rada nedospela k dohode na konsolidačnom balíčku: Opatrenia sa majú dotknúť ľudí, firiem aj štátu
Domáce
Hrozivý nález v bratislavskej
Hrozivý nález v bratislavskej Petržalke: V byte našli muža s otvorenou ranou brucha
Domáce
Alarmujúce čísla: Len tretina rodičov denne číta deťom! Pribúda malých nečitateľov
Alarmujúce čísla: Len tretina rodičov denne číta deťom! Pribúda malých nečitateľov
Banská Bystrica

Zahraničné

Americký prezident Donald Trump
MIMORIADNY ONLINE Trump privítal Zelenského v Bielom dome: Rokovania o mieri sa začínajú!
Zahraničné
Putinovi sa nekontrolovateľne pohybovali
Vážne podozrenie: Má Putin Parkinsona? VIDEO Na summite nekontrolovateľne pohyboval nohami
Zahraničné
Vodca bosnianskych Srbov Milorad
Odvolací súd oficiálne rozhodol! Dodik bol odvolaný z funkcie prezidenta Republiky srbskej v Bosne
Zahraničné
Bojovníci Hamasu a Islamského
Zdroj z Hamasu tvrdí, že hnutie súhlasilo s návrhom na prímerie v Pásme Gazy
Zahraničné

Prominenti

Marius Borg Høiby
Kráľovská rodina v HANBE: Syn korunnej princeznej je OBVINENÝ z vyše 30 TRESTNÝCH ČINOV!
Zahraniční prominenti
Ladižinský je už PO
Ladižinský je už PO vážnej OPERÁCII: Prehovoril o DETAILOCH hospitalizácie... Brala ho ZÁCHRANKA!
Domáci prominenti
Muzikálový festival Jozefa Bednárika
Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Domáci prominenti
Veronika Žilková
S posledným sa rozišla cez SMS-ku... A OPÄŤ je šťastná: Žilková (63) zbalila známeho filmára!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Britka sa vrátila z
Britka sa vrátila z prahu smrti: Namiesto bielych brán ju čakal TENTO desivý zážitok!
Zaujímavosti
TOTO je najväčšia chyba,
TOTO je najväčšia chyba, ktorú v menopauze robíte: Skoncujte s ňou!
vysetrenie.sk
Na zázname dokonca vidieť,
Hrôzostrašné zábery, z ktorých tuhne krv v žilách: Muž uniká istej smrti, blesk ho zastihol piatok trinásteho!
Zaujímavosti
Čínski vedci pracujú na
REVOLÚCIA a šok vo vede: Robot má porodiť ľudské dieťa, ponúkajú riešenie pre páry aj jednotlivcov!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Dohoda koalície na konsolidácii sa naťahuje: Premiér Fico prezradil ďalší postup!
Dohoda koalície na konsolidácii sa naťahuje: Premiér Fico prezradil ďalší postup!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!

Šport

FOTO Ivanovičová pár týždňov po rozpade manželstva: Fanúšikom ukázala dokonalú postavu v plavkách
FOTO Ivanovičová pár týždňov po rozpade manželstva: Fanúšikom ukázala dokonalú postavu v plavkách
WTA
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Reprezentácia
VIDEO Neymar sa po zápase neubránil slzám: Takúto potupnú nakladačku ešte Brazílčan nezažil
VIDEO Neymar sa po zápase neubránil slzám: Takúto potupnú nakladačku ešte Brazílčan nezažil
Ostatné
Basketbal ešte neopúšťa: Natália Hejková má novú funkciu, predstava je úplne jasná
Basketbal ešte neopúšťa: Natália Hejková má novú funkciu, predstava je úplne jasná
Basketbal

Auto-moto

Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Odkladáte všetko na poslednú chvíľu? Týchto 7 tipov vám pomôže prestať
Odkladáte všetko na poslednú chvíľu? Týchto 7 tipov vám pomôže prestať
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Výber receptov
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Výber receptov

Technológie

Bill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplnilo
Bill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplnilo
Bulvár
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Aplikácie a hry
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Bezpečnosť
Volkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatok
Volkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatok
Autá

Bývanie

Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax

Pre kutilov

Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tajné fantázie podľa veku: Po tomto muži túžia, prezradili najväčie tajomstvá
Partnerské vzťahy
Tajné fantázie podľa veku: Po tomto muži túžia, prezradili najväčie tajomstvá
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump privítal Zelenského v Bielom dome: Rokovania o mieri sa začínajú!
Koaličná rada nedospela k
Domáce
Koaličná rada nedospela k dohode na konsolidačnom balíčku: Opatrenia sa majú dotknúť ľudí, firiem aj štátu
Putinovi sa nekontrolovateľne pohybovali
Zahraničné
Vážne podozrenie: Má Putin Parkinsona? VIDEO Na summite nekontrolovateľne pohyboval nohami
Hrozivý nález v bratislavskej
Domáce
Hrozivý nález v bratislavskej Petržalke: V byte našli muža s otvorenou ranou brucha

Ďalšie zo Zoznamu