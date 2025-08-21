AKTUÁLNE Personál čakal ráno šok: Do bratislavskej nemocnice sa vlámali zlodeji!

BRATISLAVA - Nočná návšteva zlodejov v Univerzitnej nemocnici na Antolskej sa skončila spúšťou. Do poliklinickej časti sa počas noci vlámali zlodeji a zanechali za sebou zdevastované priestory.
V noci zo stredy (20. 8.) na štvrtok sa do poliklinickej časti v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave vlámali neznáme osoby, dostali sa do dvoch ambulancií potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská s tým, že neevidujú žiadne odcudzené predmety. Na prípad upozornila televízia JOJ. Priestory po ich "návšteve" ostali rozhádzané a rozbité.
archívne video
Na nepríjemný nález narazili zdravotníci až ráno, keď prišli do práce. Čakalo ich nemilé prekvapenie – dvere dokorán a vykradnuté ambulancie. Na mieste okamžite zasahovali policajti, ktorí začali s dokumentovaním a zisťovaním škôd.