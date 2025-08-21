Invázia vojsk Varšavskej zmluvy nadlho ovplyvnila politický život, tvrdí prezident

BRATISLAVA - Invázia vojsk Varšavskej zmluvy je smutnou historickou udalosťou našich dejín, ktorá na dlhé obdobie ovplyvnila politický život v štáte a osudy ľudí vo vtedajšom Československu. Obrodný proces, na čele ktorého stál Alexander Dubček, stelesňoval túžbu ľudí zmeniť vtedajší skostnatený režim a budovať sociálny štát na základe rešpektovania základných ľudských práv a slobôd. Prezident Peter Pellegrini to vo štvrtok uviedol na sociálnej sieti pri príležitosti 57. výročia vojenskej invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
„Tieto historické udalosti sú však aj príbehom o charaktere ľudí, ktorí zotrvali na svojom presvedčení bez ohľadu na to, že stáli zoči-voči tvrdému politickému vojenskému tlaku,“ konštatoval prezident. Ako doplnil, napriek tomu, že obrodný proces bol ukončený inváziou vojsk Varšavskej zmluvy a následnou normalizáciou, ktorá postihla jednu generáciu ľudí, túžba po slobode zotrvala a stala sa hodnotovým motívom pre neskoršiu Nežnú revolúciu.
Dnes podľa hlavy štátu vidíme, že svet okolo nás sa mení. Aby sa dejiny v ich krutej podobe neopakovali, je podľa Pellegriniho dôležité budovať našu štátnosť v rodine demokratických štátov zoskupených v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.
„Budujme medzinárodné postavenie Slovenskej republiky tak, aby sa už nikdy nezopakoval násilný mocenský akt, keď sa na základe sféry vplyvu jednej veľmoci rozhodne o osude celej krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú,“ uzavrel prezident.
Okupácia v roku 1968 zničila nádeje na reformu a otvorenú spoločnosť
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pri príležitosti 57. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy pripomína, že 21. august 1968 je jedným z najtemnejších dní moderných dejín našej krajiny. Zdôrazňuje, že táto okupácia a následná normalizácia zničili nádeje na reformu socializmu a otvorenú spoločnosť. Informovala o tom ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.
Ako spresnil predseda ZMOS Jozef Božik, nastúpili dve desaťročia politických čistiek, cenzúry, perzekúcií a emigrácie, počas ktorých boli obmedzované hodnoty, ktoré sú dnes základom našej spoločnosti: demokracia, pravda, spravodlivosť a sloboda. Preto je podľa Božika našou povinnosťou pripomínať si toto výročie nielen ako historickú udalosť, ale aj ako memento pre súčasnosť a budúcnosť. „Upozorňuje nás, že sloboda nie je samozrejmá a že ju môžeme stratiť, ak ju nebudeme chrániť,“ varoval Božik.
ZMOS vyjadruje hlbokú úctu všetkým, ktorí sa postavili okupácii i následnej normalizácii. Ich odvaha, vytrvalosť a schopnosť zachovať pravdu a nádej sú pre nás podľa združenia trvalým záväzkom. „Dnes, keď sme opäť svedkami vojenskej agresie v Európe, je odkaz roku 1968 aktuálnejší než kedykoľvek predtým. Žiadny národ nesmie byť zbavený práva rozhodovať o svojej budúcnosti,“ apeluje Božik.