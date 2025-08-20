Ministerstvo školstva pripravuje úpravy prijímačiek a maturít pre cudzincov: Chce zaviesť jednotné pravidlá

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR sa zaoberá úpravou podmienok prijímacieho konania na stredné školy a maturity pre cudzincov, zmeny predkladá v rámci aktuálnej novely školského zákona. Uuviedol to odbor komunikácie a marketingu rezortu v reakcii na komisára pre deti Jozefa Mikloška, ktorý žiada vypracovanie jasného usmernenia pre stredné školy, ktoré by stanovilo jednotné pravidlá v kľúčových oblastiach týkajúcich sa zahraničných žiakov.
„Uvedená problematika je komplexnou medzirezortnou témou, ktorá je prienikom rezortov vnútra, práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva a školstva,“ ozrejmilo ministerstvo. Potvrdilo, že s komisárom pre deti komunikuje. Na ich poslednom spoločnom pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo minulý štvrtok (14. 8.), sa dohodli na ďalšom postupe v riešení otvorených otázok vrátane stredoškolských internátov.
Mikloško tento týždeň poukázal na výsledky dotazníkového prieskumu o počte a podmienkach štúdia študentov z Ukrajiny na stredných školách a v školských internátoch, ktorý Úrad komisára pre deti realizoval v apríli až júni v spolupráci s ministerstvom školstva a so štyrmi samosprávnymi krajmi. Súčasťou prieskumu bol napríklad pobyt ukrajinských detí na internátoch. Problematická je podľa neho situácia napríklad v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Tým, že sú tam internáty počas víkendu a sviatkov zatvorené, musia deti hľadať dočasné ubytovanie inde alebo odchádzajú k príbuzným do zahraničia.
Komisár upozornil aj na nízku znalosť slovenského jazyka u zahraničných detí. Tie často odmietajú komunikovať po slovensky, separujú sa a majú problémy so zvládaním predmetov, v ktorých sa vyžaduje jazyková kompetencia. Kľúčové oblasti, ktoré by malo Mikloškom požadované usmernenie obsahovať, sú najmä prijímacie konanie, jazyková príprava, proces zápisu na štúdium, uzatváranie ubytovacích zmlúv na internátoch či zavedenie systému tútorstva a mentorstva.