Osem štátov vrátane Slovenska spája kapitálové trhy: Memorandum podpísal minister Kamenický v Záhrebe

BRATISLAVA - Osem štátov strednej a južnej Európy, okrem Slovenska aj Chorvátsko, Bulharsko, Maďarsko, Severné Macedónsko, Poľsko, Rumunsko a Slovinsko, sa zapája do spoločného projektu na prepojenie ich kapitálových trhov. V mene SR podpísal memorandum o spolupráci v pondelok v chorvátskom Záhrebe minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Informoval o tom na sociálnej sieti.
Pripomenul, že o Únii úspor a investícií, ktorej starší názov je Únia kapitálových trhov, sa hovorí na celoeurópskej úrovni už roky, rokovania však stále nie sú ukončené. „Mám pocit, akoby niektorí predstavitelia hľadali viac prekážok ako reálnych riešení. Som rád, že chorvátska iniciatíva dokázala spojiť osem krajín do spoločného regionálneho riešenia, z ktorého cítiť reálny záujem o uvedenie do praxe,“ zhodnotil Kamenický.
Dohodnutou spoluprácou sa podľa neho vytvárajú silnejšie väzby medzi burzami a finančnými inštitúciami zúčastnených krajín s cieľom ich prepojenia. Investorom z týchto krajín to má umožniť oveľa ľahšie investovať na Slovensku a naopak. „Projekt prinesie nielen viac príležitostí pre investorov, ale to najpodstatnejšie je, že spoločne začneme búrať aj pomyselné bariéry medzi našimi štátmi v prospech ekonomík a najmä v prospech občanov,“ doplnil Kamenický.