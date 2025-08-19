Blanár zdôrazňuje dôležitosť ochrany humanitárnych pracovníkov a dobrovoľníkov: Zaslúžia si rešpekt a ochranu

BRATISLAVA - Humanitárni pracovníci si za svoju odvahu a odhodlanie zachraňovať životy zaslúžia rešpekt a ochranu zo strany medzinárodného spoločenstva. Pri príležitosti utorkového Svetového humanitárneho dňa to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Zároveň pripomenul ich obetavú prácu, pri ktorej po celom svete podávajú pomocnú ruku ľuďom postihnutým krízami, vojnami alebo prírodnými katastrofami. Informoval o tom komunikačný odbor rezortu diplomacie.
Minister zdôraznil, že Slovenská republika odsudzuje akékoľvek násilie páchané na humanitárnych pracovníkoch. „V súlade s medzinárodným humanitárnym právom im nesmie byť bránené vo výkone ich činnosti a nesmú byť v ohrození, ako je tomu v aktuálne prebiehajúcich konfliktoch vo svete,“ vyhlásil.
Podotkol tiež, že MZVEZ okrem humanitárnych pracovníkov každoročne podporuje aj vysielanie dobrovoľníkov do partnerských krajín prostredníctvom dotácií Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) pod značkou SlovakAid. „Slovensko za posledných 13 rokov podporilo viac ako 290 dobrovoľníckych projektov realizovaných v 26 partnerských krajinách. Dobrovoľníci pomáhajú tieto krajiny rozvíjať, posilňujú miestne komunity a inštitúcie, prinášajú nové vedomosti a získavajú cenné skúsenosti,“ priblížil minister.
Dobrovoľníci zo Slovenska pôsobili najmä v krajinách, ktoré sú dlhodobými partnermi SR, ako je Keňa, Moldavsko, Gruzínsko, Libanon či v regióne západného Balkánu. Pomoc smerovala napríklad tiež do Kambodže, Lesotha alebo Indie a ďalších krajín. „V tomto prípade ide o rozvojovú spoluprácu, ktorá sa odlišuje od humanitárnej pomoci. Kým humanitárna pomoc je krátkodobá a prostredníctvom rýchlej reakcie zachraňuje životy počas mimoriadnych udalostí, rozvojová spolupráca je dlhodobá činnosť vedúca k zlepšeniu životných podmienok alebo odstráneniu chudoby,“ vysvetlil Blanár s tým, že Slovensko pomáha v zahraničí oboma spôsobmi a tieto aktivity navyše efektívne prepája.
Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc za 6,1 milióna eur
MZVEZ priblížilo, že SR vlani poskytla finančnú a materiálnu humanitárnu pomoc v celkovej hodnote 6,1 milióna eur. „Naďalej budeme podporovať aktivity a projekty, ktoré pomáhajú a prispievajú k stabilite, bezpečnosti a dôstojnému životu ľudí v krízových oblastiach,“ doplnil Blanár. Svetový humanitárny deň si Slovensko každoročne pripomína 19. augusta - na pamiatku tragického útoku na Canal Hotel v Bagdade v roku 2003, pri ktorom zahynulo 22 humanitárnych pracovníkov.