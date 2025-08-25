Pondelok25. august 2025, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

Bezpečnostná rada OSN bude hlasovať o mierovej misii v Libanone

NEW YORK - Bezpečnostná rada OSN bude v pondelok hlasovať o budúcnosti mierovej misie OSN v južnom Libanone, proti ktorej sa stavajú USA i Izrael. Informovala o tom agentúra AFP.

Rada bude rozhodovať o kompromise, ktorý pripravilo Francúzsko a ktorý by ponechal Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) nasadené ešte jeden rok, kým sa pripravujú na stiahnutie. Misiu vytvorili v roku 1978 na oddelenie Izraela a Libanonu.

Najnovší návrh, do ktorého nahliadla AFP, by signalizoval úmysel BR OSN „pracovať na stiahnutí UNIFIL so zámerom urobiť libanonskú vládu jediným zaisťovateľom bezpečnosti v južnom Libanone“.

Na základe prímeria, ktoré ukončilo nedávnu vojnu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh, umiestňuje armáda Bejrútu v južnom Libanone svoje jednotky a odstraňuje tam infraštruktúru tejto militantnej skupiny.

Libanon tiež rieši citlivú otázku odzbrojenia Hizballáhu. Vláda tento mesiac požiadala armádu, aby vypracovala príslušný plán do konca roka. Iránom podporovaný Hizballáh sa proti tomu bráni. Izrael sa mal podľa dohody o prímerí úplne stiahnuť z Libanonu, ponechal tam však svojich vojakov vo viacerých oblastiach, ktoré považuje za strategické, a pokračuje v útokoch po krajine.

Rezolúcia BR OSN by predĺžila mandát UNIFIL do 31. augusta 2026. Nie je jasné, či bude s kompromisným textom súhlasiť Washington, ktorý má v rade právo veta. Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí pre AFP povedal, že sa k diskusiám v BR OSN nebude vyjadrovať.

