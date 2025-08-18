Polícia sa zaoberá incidentom, ku ktorému prišlo na Galantských trhoch

GALANTA - Počas priebehu Galantských trhov prišlo k fyzickému konfliktu medzi bezpečnostnými pracovníkmi a ďalšími osobami. Policajti sa prípadom zaoberajú. V súvislosti s incidentom prijali trestné oznámenie pre podozrenie z trestných činov ublíženia na zdraví a výtržníctva. Potvrdila to vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
„Policajti v súčasnosti vykonávajú prvotné úkony, analyzujú kamerové záznamy a preverujú všetky informácie. Osoby podozrivé zo skutku polícia stotožnila. Vzhľadom na prebiehajúce úkony nemôžeme v súčasnosti k prípadu poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ doplnila Antalová.
Primátor Galanty Peter Kolek vo videu na sociálnej sieti ozrejmil, že incident sa stal v piatok 15. augusta na nádvorí Neogotického kaštieľa. „Páchateľov, ktorí si dovolili zaútočiť na bezpečnostnú službu, vypátrali, je na nich podané trestné oznámenie, budú exemplárne potrestaní,“ zdôraznil.