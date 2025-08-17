Záchranná akcia v Slovenskom raji: Poľská rodina zachránená po zablúdení v tme

Ilustračné foto (Zdroj: hzs.sk)
HRABUŠICE - Poľská rodina so štyrmi deťmi zablúdila v tme v Slovenskom raji. Na pomoc jej prišli horskí záchranári. Informujú o tom na svojej webovej stránke.
Horská záchranná služba (HZS) prijala žiadosť o pomoc v sobotu (16. 8.) večer. Rodina sa nachádzala v doline Berezinec pri vodnej nádrži Klauzy. „Dvaja dospelí a štyri deti mali v pláne prejsť trasu vedúcu cez Sokoliu dolinu a vrátiť sa naspäť na Podlesok, no zišli z chodníka a v tme zablúdili,“ uvádza HZS s tým, že na pomoc im pozemne vyrazili horskí záchranári slúžiaci na Čingove.
Poľských turistov transportovali terénnym vozidlom na Podlesok. Keďže nemali žiadne zranenia, ďalej už na vlastnú žiadosť pokračovali samostatne.