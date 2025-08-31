Slovenský vodohospodársky podnik pripravuje opravu uzáverov vodnej stavby Klenovec: Investícia má stáť 330-tisíc

KLENOVEC - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) plánuje generálnu opravu uzáverov vodnej stavby Klenovec v okrese Rimavská Sobota. Celkové náklady odhaduje na približne 330.000 eur. Vyplýva to z oznámení zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Na vodnej stavbe Klenovec boli pozorované problémy s jednotlivými prevádzkovanými uzávermi, čo súvisí s ich vekom a opotrebovaním a ktoré je potrebné mať v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave,“ priblížil hovorca SVP Marián Bocák. Uzávery priehrad zabezpečujú manipuláciu s vodou v nádrži, a to napríklad vypúšťanie do koryta pod vodnou stavbou či nadlepšovanie prietokov. Štátny podnik počíta s obnovou troch uzáverov nádrže v Klenovci a výmenou spojovacieho potrubia.
SVP počas augusta vyhlásil dve verejné obstarávania na realizáciu opráv, predpokladané hodnoty zákaziek spoločne predstavujú približne 330.000 eur. „Po zrealizovaní prác bude potrebné pre každý uzáver vykonať miestne tesniace a funkčné skúšky s nastavením,“ dodal Bocák.
Vodná nádrž Klenovec vznikla prehradením vodného toku Klenovská Rimava, jej výstavba bola dokončená v decembri 1972. Hlavným účelom vodnej stavby je zabezpečenie dodávky pitnej vody pre okresy Rimavská Sobota, Poltár a Lučenec. Priehrada slúži aj na zmiernenie povodňových prietokov, hydroenergetický potenciál vody odoberanej z nádrže sa využíva v dvoch malých vodných elektrárňach.