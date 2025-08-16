AKTUÁLNE Slovenskí politici reagujú na summit Trumpa s Putinom: Dohoda stále nie je na stole!

Sobota16. august 2025, meniny má Leonard, zajtra Milica

Lídri politických strán súčasnej koalície. Zľava minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (HLAS-SD), poslanec NR SR Andrej Danko (SNS) a premiér SR Robert Fico (SMER-SD).
(Zdroj: koláž Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško, SITA/AP Photo/Jae C. Hong)
BRATISLAVA - Stretnutie Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom je príležitosťou pre mier na Ukrajine. V reakcii na ich piatkové (15. 8.) rokovanie to uviedla koaličná SNS. Podľa nej Európa nemôže zostať "bokom" pri ďalších diplomatických rokovaniach. Okrem toho zazneli reakcie aj z dvoch ďalších koaličných strán.

12:42 Veronika Remišová vyhlásila, že Donald Trump berie rokovania o mieri ako showbiznis bez akéhokoľvek výsledku. Podľa nej sa USA pod jeho vedením podobajú na Slovensko pod vedením Roberta Fica – plné predvolebných sľubov, no v skutočnosti neprinášajú žiadne riešenia.

 

12:40 Ivan Korčok uviedol, že rokovanie prezidentov USA a Ruska neprinieslo žiadne konkrétne výsledky a Vladimír Putin opäť potvrdil, že nemá záujem o mier ani o prímerie. Podľa neho jedinou účinnou odpoveďou na ruskú agresiu je pevná jednota Európy a USA a maximálna podpora Ukrajiny.

 

12:25 Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) považuje každý krok smerom k mierovému riešeniu vojny na Ukrajine za dôležitý. Uviedol to v reakcii na samit na Aljaške. Pozitívne hodnotí aj to, že americký prezident Donald Trump po skončení stretnutia informoval o jeho priebehu prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, ako aj európskych spojencov. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou kancelárie NR SR Veronika Piatková.

 

„Zachovanie rovnováhy v komunikácii je kľúčové pre hľadanie spravodlivého a udržateľného riešenia. Budem pozorne sledovať ďalší vývoj a verím, že diplomatické úsilie sa pretaví do konkrétnych krokov smerujúcich k ukončeniu agresie a obnoveniu trvalého mieru,“ podotkol Raši.

Reagovala aj koaličná SNS

"Ideálnym by bol formát zložený z európskych štátov a Ruska priamo, aby neboli vynechané východné štáty Únie vrátane Slovenska," dodala SNS.

 

Na Aljaške sa v piatok stretli americký prezident Donald Trump a šéf Kremľa Vladimir Putin, témou rokovania mala byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Trump o výsledkoch rokovania informoval v sobotu prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského a lídrov NATO.

Je dobré, že došlo k stretnutiu Trumpa s Putinom

Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ukázalo, že sa otvárajú možnosti na ukončenie vojny. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Zdôraznil, že aj keď sa samit skončil bez dohody, je dobré, že k stretnutiu došlo. "Obaja prezidenti dali najavo, že vojna na Ukrajine je geopolitickou záležitosťou. Preto je dôležité, že sa prezidenti dvoch svetových veľmocí stretli a že ich stretnutie prebehlo v dobrej atmosfére. Samit dal svetu dôležité odkazy," podotkol minister vnútra.

 

Minister zároveň pripomenul, že jeden summit nemohol ukončiť vojnu na Ukrajine. "Vždy je však lepšie rokovať, komunikovať a rozprávať sa, ako bojovať a zabíjať sa, preto je dôležité, že k samitu na Aljaške došlo," dodal. 

Zásadný krok k hľadaniu mieru

"Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vnímam ako významný medzinárodný krok na ceste k hľadaniu trvalého a udržateľného mieru na Ukrajine." Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini v reakcii na piatkový (15. 8.) samit na Aljaške. 

"Hoci neprinieslo konkrétne výsledky, za najdôležitejšie považujem, že sa uskutočnilo a otvorilo dvere k ďalším rokovaniam, a to aj s priamou účasťou Ukrajiny," doplnil.

"Atmosféra vzájomného rešpektu, v ktorej sa stretnutie prezidentov nieslo, je dobrým predpokladom na to, aby rozhovory pokračovali a viedli k najdôležitejšiemu cieľu, ktorým je ukončenie vojny na Ukrajine, zastavenie zabíjania a utrpenia nevinných obetí," priblížil prezident SR.

 

Podľa premiéra SR Roberta Fica bolo najspodstatnejšie na summite, že došlo k samotnému stretnutiu medzi americkým a ruským prezidnetom. "Politici sa totiž musia stretávať a prejavovať vzájomný rešpekt," povedal predseda vlády SR. 

Ako Fico dodal, summit na Aljaške splnil podľa neho niekoľko základných úloh. "Odmietol čiernobiely pohľad na vojenský konflikt na Ukrajine. V podstate vygumoval jeden povinný názor na vojnu, ktorý presadzovala Bidenova administratíva," pričom premiér SR tu spomenul aj silných hráčov v EÚ. "Vojna na Ukrajine má svoje historické korene a musíme hovoriť o bezpečnostných zárukách ako pre Ruskú federáciu, tak aj pre Ukrajinu," dodal. 

Fico ďalej spomenul, že summit nastavil zrkadlo tým európskym politikom, aj zo slovenskej opozície, ktorí si želajú vznik novej železnej opony medzi Európou a Ruskom. Dodal, že summit "plne zapadá do suverénnej slovenskej zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri svetové strany".

