Pondelok18. august 2025, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia

PS navrhuje rozšírenie funkcií nezlučiteľných s postom krajského poslanca

Marek Lackovič
Marek Lackovič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS navrhuje rozšírenie funkcií nezlučiteľných s postom poslanca samosprávneho kraja. Chce presadiť, aby poslanec nemohol byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu rozpočtovej či príspevkovej organizácie zriadenej krajom, v ktorom bol zvolený. Vyplýva to z novely zákona o samospráve vyšších územných celkov, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Marek Lackovič a Jana Hanuliaková (obaja PS).

archívne video

Tlačová konferencia PS na tému: Vláda ignoruje incident voči Slovákom v Srbsku (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„V praxi sa vyskytujú situácie, keď poslanec zastupiteľstva zároveň vykonáva funkciu riaditeľa alebo iného člena štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je priamo zriadená a financovaná tým istým samosprávnym krajom. Takáto kumulácia funkcií vytvára potenciál na konflikt záujmov, pretože tá istá osoba disponuje právomocou rozhodovať o činnostiach a hospodárení organizácie v postavení výkonného orgánu a zároveň spolurozhoduje a kontroluje jej činnosť v rámci zastupiteľstva,“ odôvodnili.

Predkladatelia mienia, že súčasný stav môže ohrozovať nestrannosť, objektivitu a nezávislosť rozhodovacích procesov. „Môže to viesť k oslabeniu dôvery verejnosti vo fungovanie územnej samosprávy,“ podotkli. V novele chcú tiež spresniť bod, ktorý hovorí o tom, že funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou zamestnanca samosprávneho kraja. Navrhli, aby bolo v zákone uvedené, že ide o kraj, v ktorom bol poslanec zvolený. „Zároveň sa upravuje, že toto obmedzenie neplatí, ak zamestnanec samosprávneho kraja je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,“ doplnili.

Viac o téme: NovelaPoslanec Samosprávny krajNezlučiteľnosťNRSRPS
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO AKTUÁLNE Slovenskí politici reagujú
AKTUÁLNE Slovenskí politici reagujú na summit Trumpa s Putinom: Dohoda stále nie je na stole!
Domáce
Zníženie počtu samosprávnych krajov
Zníženie počtu samosprávnych krajov neprinesie úsporu pol miliardy eur, tvrdí Progresívne Slovensko
Domáce
Michal Šimečka
Opozícia obvinila premiéra Fica zo zastrašovania verejnosti a zakrývania ekonomického kolapsu
Domáce
Tomáš Valášek
PS obvinilo vládu z pasivity pri určovaní záujmov SR pred rokovaním Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia ministra dopravy Jozefa Ráža k výstavbe diaľnice D3
Tlačová konferencia ministra dopravy Jozefa Ráža k výstavbe diaľnice D3
Správy
Výstava šperkárky Marty Filovej na Budatínskom hrade v Žiline
Výstava šperkárky Marty Filovej na Budatínskom hrade v Žiline
Správy
Obnova hradu Čičva pri Vranove nad Topľou pokračuje aj tento rok
Obnova hradu Čičva pri Vranove nad Topľou pokračuje aj tento rok
Správy

Domáce správy

FOTO Hasiči pomohli zachrániť bociana
Zásah hasičov v Piešťanoch: Pomohli zachrániť bociana uviaznutého na komíne
Domáce
Polícia sa zaoberá incidentom,
Polícia sa zaoberá incidentom, ku ktorému prišlo na Galantských trhoch
Domáce
Marek Lackovič
PS navrhuje rozšírenie funkcií nezlučiteľných s postom krajského poslanca
Domáce
Rekonštrukcia cesty na Hurbanovom námestí v Bojniciach: Práce sa začnú už v septembri
Rekonštrukcia cesty na Hurbanovom námestí v Bojniciach: Práce sa začnú už v septembri
Handlová

Zahraničné

Arian Roman prišiel o
Dovolenka sa zmenila na horor: 10-mesačný Arian nečakane zomrel v známej destinácii! Užialená matka opísala desivé momenty
Zahraničné
Irán za posledného polroka
Irán za posledného polroka deportoval vyše milión Afgancov, plánuje pokračovať
Zahraničné
FOTO Slovenskí hasiči pomôžu s
Slovenskí hasiči vyrážajú do Španielska: Pomôžu v boji s ničivými požiarmi
Zahraničné
FOTO Summit Vladimira Putina a
Putinove výroky zo summitu na Aljaške: Šéf Kremľa všetkých zaskočil, TOTO povedal o Ukrajine!
Zahraničné

Prominenti

Bývalá PORNOhviezda PORODILA: Obrovské
Bývalá PORNOhviezda PORODILA: Obrovské komplikácie pri pôrode... Skončila v KÓME!
Domáci prominenti
Princ William so svojou
NOVÉ SÍDLO princa Williama a Kate: Oni si polepšia, ale... Dve rodiny kvôli nim prídu o domov!
Zahraniční prominenti
FOTO VNÚTRI! VÍŤAZKA Farmy za výhru
VÍŤAZKA Farmy za výhru zaplatila KRVOU: Reality šou ju totálne ZNIČILA!
Domáci prominenti
Barbara Palvin
Zdravotné ťažkosti slávnej modelky: Nutná operácia... TAJILA vážny problém
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO HOROR v ZOO: Vedenie
HOROR v ZOO: Vedenie usmrtilo prebytočné paviány, neuveríte ako skončili! A priamo pred očami detí!
Zaujímavosti
Za čipkou, hviezdami aj
Za čipkou, hviezdami aj najstarším divadlom: Z Piešťan sa môžete vybrať na úžasný výlet
dromedar.sk
Viete, na čo slúžia
Viete, na čo slúžia držadlá v interiéri auta? Ľudia sú šokovaní, čo všetko o nich zistili!
Zaujímavosti
Experti radia: Neuveríte, čo
Experti radia: Neuveríte, čo priťahuje komáre! 5 šokujúcich faktov, ktoré musíte vedieť
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Zažiarte bez návštevy kaderníka: Aha, ako si môže dokonalý účes vytvoriť každá žena
Domáce
V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!
Sociálne dávky rovnako a pre všetkých? Slováci majú toho dosť, tu by mala vláda podľa nich šetriť! (prieskum)
Sociálne dávky rovnako a pre všetkých? Slováci majú toho dosť, tu by mala vláda podľa nich šetriť! (prieskum)
Pozor, kde kupujete dovolenku: SOI upozorňuje na ďalší možný podvod!
Pozor, kde kupujete dovolenku: SOI upozorňuje na ďalší možný podvod!

Šport

FOTO Do Prešova zavíta známy taliansky klub: Fanúšikovia sa môžu tešiť na veľké futbalové mená
FOTO Do Prešova zavíta známy taliansky klub: Fanúšikovia sa môžu tešiť na veľké futbalové mená
Konferenčná liga
VIDEO Hancko, Simeone a spol ako obarení: Atlético pochoval gól, ktorému nerozumel nik z prítomných
VIDEO Hancko, Simeone a spol ako obarení: Atlético pochoval gól, ktorému nerozumel nik z prítomných
La Liga
Prečo chýbal Onana v zostave Manchestru? Manažér Amorim vysvetlil Kamerunčanovu absenciu
Prečo chýbal Onana v zostave Manchestru? Manažér Amorim vysvetlil Kamerunčanovu absenciu
Premier League
Bora má po podpise Evenepoela veľké ambície: Manažér tímu dúfa v Saganov efekt
Bora má po podpise Evenepoela veľké ambície: Manažér tímu dúfa v Saganov efekt
Cyklistika

Auto-moto

Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
5 vecí, ktoré úspešní ľudia robia večer pred spaním
5 vecí, ktoré úspešní ľudia robia večer pred spaním
Motivácia a inšpirácia
Dostanete 13. plat? Pravda, ktorú vám zamestnávateľ možno nikdy nepovie
Dostanete 13. plat? Pravda, ktorú vám zamestnávateľ možno nikdy nepovie
Mzda
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Výber receptov
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Výber receptov

Technológie

Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Bezpečnosť
Vieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako funguje
Vieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako funguje
Technológie
POZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliť
POZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliť
Bezpečnosť
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Veda a výskum

Bývanie

Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax

Pre kutilov

Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tajomstvo ženskej sily v Hollywoode: Čo má spoločné Meryl Streep s Mirandou Pristly?
Zahraničné celebrity
Tajomstvo ženskej sily v Hollywoode: Čo má spoločné Meryl Streep s Mirandou Pristly?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Arian Roman prišiel o
Zahraničné
Dovolenka sa zmenila na horor: 10-mesačný Arian nečakane zomrel v známej destinácii! Užialená matka opísala desivé momenty
Summit Vladimira Putina a
Zahraničné
Putinove výroky zo summitu na Aljaške: Šéf Kremľa všetkých zaskočil, TOTO povedal o Ukrajine!
Krvavá nehoda Slováka v
Zahraničné
Krvavá nehoda Slováka v Rakúsku: Cirkulárkou si odrezal dva prsty! Zasahoval vrtuľník
Ďalšia vzbura na televíznom
Domáce
Ďalšia vzbura na televíznom trhu: Český TV gigant chce u nás náhle ZRUŠIŤ dve stanice!

Ďalšie zo Zoznamu