Progresívne Slovensko to vidí jasne: Vláda by mala predstaviť okrem konsolidačných opatrení aj TOTO

BRATISLAVA - Vláda by mala okrem návrhov ďalších konsolidačných opatrení predstaviť aj prorastový balík na naštartovanie slovenskej ekonomiky. Šetriť by mala najmä na sebe a nie na občanoch Slovenska. Povedali to na štvrtkovej tlačovej konferencii opoziční poslanci Michal Šimečka a Štefan Kišš (obaja PS).
„Chcem vyzvať koalíciu, premiéra Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického (obaja Smer-SD), nech spolu s konsolidačným balíčkom prídu aj s prorastovým balíčkom. Nech za prvé konsolidujú tak, aby čo najviac šetrili na sebe, lebo to je najviac znesiteľné pre občanov, ich peňaženky a ekonomiku a už to dávno mali robiť, a za druhé, nech spolu s konsolidáciou prídu s opatreniami, ako naštartovať náš hospodársky rast,“ uviedol Šimečka s tým, že slovenská ekonomika aktuálne smeruje do recesie.
Kritizoval koalíciu
Kritizoval koalíciu za to, že doteraz nepredstavila opatrenia na ozdravenie verejných financií a ani v polovici augusta nikto nevie, ako bude vyzerať ďalší konsolidačný balík. Okrem toho reagoval aj na údaje Štatistického úradu SR, podľa ktorého v druhom kvartáli 2025 dosiahla slovenská ekonomika hospodársky rast 0,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom v porovnaní s prvým štvrťrokom ide o zníženie o 0,5 %. „Naša ekonomika stráca dych a je celkom možné, že sa spomalí a zastaví úplne, čo, samozrejme, znamená nižšie výbery daní, to znamená ešte horšiu situáciu pre ten nadchádzajúci rozpočet,“ skonštatoval Šimečka.
Kišš apeloval na vládu
Zároveň dodal, že výber daní klesá aj napriek konsolidácii, ktorú už súčasná vláda zaviedla, preto ju považuje za zbabranú. V ďalšom balíku konsolidačných opatrení sa podľa neho diskutuje o možnom zvýšení dane z pridanej hodnoty (DPH), o zásahu do druhého piliera či zvýšení dane z príjmov zo zamestnania. Kišš preto apeloval na vládu, aby už predstavila ďalšie návrhy opatrení na konsolidáciu a nenaťahovala občanov Slovenska do poslednej chvíle. Ďalej kritizoval Kamenického za to, že v posledných týždňoch neurobil ani jednu tlačovku o tom, čo chystá v rámci ďalšej konsolidácie. PS totiž už má pripravené svoje opatrenia, ktoré by mohli pomôcť verejným financiám a rozvoju Slovenska, pričom ich predstaví začiatkom septembra.