Štvrtok14. august 2025, meniny má Mojmír, zajtra Marcela

Vodiči, spozornite! Vjazd na R2 pri Lučenci je pre nehodu dvoch áut neprejazdný

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Martin Baumann)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TOMÁŠOVCE - Na križovatke rýchlostnej cesty R2 s cestou I/16 pri obci Tomášovce v okrese Lučenec došlo vo štvrtok predpoludním k zrážke dvoch vozidiel. Vjazd na rýchlostnú cestu pre nehodu uzavreli. Informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

Na mieste udalosti okrem hasičov zasahujú aj záchranári a polícia. V dôsledku nehody je neprejazdný vjazd na rýchlostnú cestu v smere od Lučenca. „Doprava je odklonená cez starú cestu I/16,“ uviedli hasiči.

Viac o téme: NehodaCestaLučenecR2Dopaa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tunel Branisko
Vodiči, pripravte sa! Vozovku na horskom priechode Branisko opravujú, treba použiť obchádzku
Domáce
Pripravte sa na obchádzky
Pripravte sa na obchádzky v Trenčíne: TENTO podjazd pre rekonštrukciu cesty uzavrú
Domáce
Vodiči, spozornite: Polícia upozorňuje
Vodiči, spozornite: Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru mosta pri Malackách
Domáce
Polícia upozorňuje návštevníkov Grape
Polícia upozorňuje návštevníkov Grape festivalu na zmeny v doprave: Dôvodom sú výluky a uzávery mostov
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Milena Minichová sa vracia do školy! Neuveríte, čo sa chce naučiť: Koniec herectva?
Milena Minichová sa vracia do školy! Neuveríte, čo sa chce naučiť: Koniec herectva?
Prominenti
Taraba počas návštevy prisľúbil odkanalizovanie Oravy cez poskytnuté finančné prostriedky
Taraba počas návštevy prisľúbil odkanalizovanie Oravy cez poskytnuté finančné prostriedky
Správy
Július Jakab o aktuálnej situácii
Július Jakab o aktuálnej situácii
Správy

Domáce správy

Vodiči, spozornite! Vjazd na
Vodiči, spozornite! Vjazd na R2 pri Lučenci je pre nehodu dvoch áut neprejazdný
Domáce
Obmedzenie na D1
Pripravte sa! Počas nasledujúcich dní bude na D1 obmedzený pravý pruh smerom do Bratislavy
Domáce
Deficity sú naďalej vysoké
Deficity sú naďalej vysoké aj pre nové výdavky a dočasné opatrenia
Domáce
AKTUÁLNE Vážna nehoda na R2 pri Lučenci: Vjazd je úplne uzavretý – zasahujú hasiči aj záchranári
AKTUÁLNE Vážna nehoda na R2 pri Lučenci: Vjazd je úplne uzavretý – zasahujú hasiči aj záchranári
Banská Bystrica

Zahraničné

Česká polícia začala stíhať
Česká polícia začala stíhať dve osoby: Ide o tragický požiar v Moste
Zahraničné
Becalel Smotrič a Benjamin
Izraelský minister schvaľuje stavbu osady: Má oddeliť východný Jeruzalem od Predjordánska
Zahraničné
Horúčavy trápia aj Francúzsko!
Horúčavy trápia aj Francúzsko! V okolí Paríža pre ozón znížili rýchlosť áut
Zahraničné
Do Maďarska opäť prichádza
Do Maďarska opäť prichádza viac nelegálnych migrantov! Orbán koná
Zahraničné

Prominenti

FOTO STRACH o doktora Sovu
STRACH o doktora Sovu z Nemocnice na okraji mesta! Po vážnej operácii VYCHUDOL na kosť
Domáci prominenti
Hviezdneho speváka zradilo zdravie:
Hviezdneho speváka zradilo zdravie: Na poslednú chvíľu ZRUŠIL koncert... Skončil v nemocnici
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Pod parou.
Milena Minichová sa vracia do školy! Neuveríte, čo sa chce naučiť: Koniec herectva?
Domáci prominenti
FOTO Ellie Goulding
Slávna speváčka nedala predstavivosti šancu: FOTO HORE BEZ a v čipkovaných nohavičkách!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO V americkom Colorade sa
Šokujúci pohľad: FOTO Bizarné rohaté králiky desia obyvateľov! Odborníci varujú, nedotýkajte sa ich!
Zaujímavosti
Španielsko praská vo švíkoch:
Španielsko praská vo švíkoch: Vymeňte preplnené destinácie za ich rovnako dobrú náhradu
dromedar.sk
FOTO Angelica si po manželovej
Šokujúca a kontroverzná pamiatka: Neuveríte, čo si táto vdova nechala urobiť s kožou svojho mŕtveho manžela!
Zaujímavosti
Nepríjemná burina medzi zámkovou
Experti odporúčajú jednoduchý a účinný spôsob: TAKTO sa zbavíte buriny bez drahých herbicídov!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!
Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!
Motoristi pozor: Dva dôležité tunely budú počas víkendu niekoľko hodín neprejazdné!
Motoristi pozor: Dva dôležité tunely budú počas víkendu niekoľko hodín neprejazdné!
Španielsko, Taliansko aj Nórsko: Wizz Air pridáva do Bratislavy až 12 nových liniek a 2 lietadlá (prehľad cien)
Španielsko, Taliansko aj Nórsko: Wizz Air pridáva do Bratislavy až 12 nových liniek a 2 lietadlá (prehľad cien)
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!

Šport

Škandalózne odhalenie na MS: Za ženskú reprezentáciu hrali aj muži, neminul ich trest
Škandalózne odhalenie na MS: Za ženskú reprezentáciu hrali aj muži, neminul ich trest
Volejbal
Z KHL na terapiu: Ex-Popradčan priznal, že v Rusku zostal počas vojny iba kvôli peniazom
Z KHL na terapiu: Ex-Popradčan priznal, že v Rusku zostal počas vojny iba kvôli peniazom
KHL
Starý barcelonský folklór: Katalánci opäť na titulných stránkach, prípad vyriešili lekári La Ligy
Starý barcelonský folklór: Katalánci opäť na titulných stránkach, prípad vyriešili lekári La Ligy
La Liga
VIDEO F1 srdce zo zlata: Norris prekvapil malú hrdinku nádherným gestom, o akom ani nesnívala
VIDEO F1 srdce zo zlata: Norris prekvapil malú hrdinku nádherným gestom, o akom ani nesnívala
Formula 1

Auto-moto

Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Novinky
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Doprava
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Zaujímavosti
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Virálne video odhalilo problém na trhu práce: Mala by sa generácia X báť o svoju budúcnosť?
Virálne video odhalilo problém na trhu práce: Mala by sa generácia X báť o svoju budúcnosť?
Pracovné prostredie
Job sharing: Keď sa v práci dvaja delia o jednu stoličku. Môže to fungovať?
Job sharing: Keď sa v práci dvaja delia o jednu stoličku. Môže to fungovať?
Trendy na trhu práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Výber receptov
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Rady a tipy

Technológie

Na svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkol
Na svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkol
Armádne technológie
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Armádne technológie
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Veda a výskum
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Bezpečnosť

Bývanie

Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy

Pre kutilov

Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pippa Middleton vychováva svoje deti mimo kráľovskej rodiny: Zoznámte sa s Arthurom, Grace a Rose
Zahraničné celebrity
Pippa Middleton vychováva svoje deti mimo kráľovskej rodiny: Zoznámte sa s Arthurom, Grace a Rose
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dráma v parlamente: Poslankyňa
Domáce
Dráma v parlamente: Poslankyňa PS skončila v nemocnici! Pomáhať jej museli kolegovia
Pellegriniho kampaň začína byť
Domáce
Pellegriniho kampaň začína byť čoraz väčším problémom: Na financovanie sa pozrie samotný Žilinka!
Naď zmizol z tlačoviek
Domáce
Naď zmizol z tlačoviek Demokratov: Tajný trip cez pol zemegule, exminister sa prihlásil zo sledovanej Aljašky!
Obrovské násilnosti v Srbsku!
Zahraničné
Obrovské násilnosti v Srbsku! V slovenskej enkláve v noci vypálili sídlo vládnej SNS

Ďalšie zo Zoznamu