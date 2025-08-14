Pripravte sa na obchádzky v Trenčíne: TENTO podjazd pre rekonštrukciu cesty uzavrú

TRENČIN - Od soboty (16. 8.) do stredy (20. 8.) bude pre práce na rekonštrukcii vozovky úplne uzavretá časť ulice z Námestia SNP podjazdom na Rázusovu ulicu v Trenčíne. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Motoristi budú musieť päť dní využívať obchádzky cez podjazd Pred poľom alebo v smere od Trenčianskej Teplej môžu použiť aj nadjazd Opatová. Mestská hromadná doprava (MHD) bude jazdiť po dočasne zmenených trasách.
„Podjazd popod železnicu z Námestia SNP na Rázusovu ulicu na Sihoti susedí s podchodom pre peších. Ten bude po oboch stranách priechodný. Využívať ho počas uzávery podjazdu môžu aj cyklisti, budú povinní zísť z bicykla. Na opačnej strane je spoločná cestička pre chodcov a cyklistov,“ doplnila hovorkyňa s tým, že priechod pre chodcov na svetelnej križovatke z Námestia SNP na Hasičskú ulicu bude od 16. do 20. augusta nefunkčný. Práce na rekonštrukcii Rázusovej ulice sú mestskou investičnou akciou za takmer 80.000 eur. Výsledkom bude nový povrch cesty a pohodlnejšia jazda.