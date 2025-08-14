Starosta Rače Drotován kritizuje Ministerstvo vnútra za stav areálu Na pántoch

BRATISLAVA - Starosta bratislavskej Rače Michal Drotován kritizuje Ministerstvo vnútra (MV) SR za nečinnosť v prípade jeho chátrajúceho areálu Na pántoch. Na neúnosnú situáciu v areáli, kde horelo „len“ tento rok štyrikrát, upozorňuje už viac ako šesť rokov. Rezort vnútra tvrdí, že nehnuteľnosť plánuje využívať. Areál chátra od roku 2013.
„Ministerstvo vnútra žiadnym spôsobom nekomunikuje v tejto veci s mestskou časťou a akékoľvek naše požiadavky na riešenie situácie s ich majetkom dlhé roky ignoruje. Stav sa neustále zhoršuje,“ skonštatoval Drotován s tým, že štát nie je podľa neho schopný areál ani ohradiť. Starosta podotkol, že samospráva nemá žiadne kompetencie, keďže ide o majetok štátu a spadá pod špeciálny stavebný úrad MV SR. Mestská časť preto nevie vyzvať na zabezpečenie stavby, za stavby a areál ministerstvo dane neplatí.
Neúnosná situácia areál
Na neúnosnú situáciu areálu, kde bola v minulosti štátna škola v správe Okresného úradu Bratislava, upozorňuje mestská časť roky. Poukazuje na katastrofálny stav areálu, rozpadávajúce sa budovy a hromadenie odpadu. „Neviem, čo sa tam musí stať, aby kompetentní konečne začali tento problém riešiť,“ napísal Drotován na sociálnej sieti. Rezort vnútra v reakcii uviedol, že areál plánuje využívať. „Ministerstvo vnútra plánuje naďalej využívať túto nehnuteľnosť v rámci predmetu svojej činnosti,“ podotkol hovorca MV SR Matej Neumann.
V predmetnom areáli, respektíve v jeho bezprostrednej blízkosti zasahovali hasiči tento rok už štyrikrát, a to 18. marca, 17. apríla, 15. júla a 24. júla. V roku 2024 tam mali jeden zásah, v rokoch 2023 a 2022 zhodne tri zásahy a v roku 2021 zasahovali raz. „Zásahy hasičských jednotiek súviseli s požiarmi odpadu, respektíve nábytku v interiéri budovy, ktorý sa v niektorých prípadoch rozšíril aj na požiar okolitého porastu v exteriéri,“ priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči. Príkladom bol požiar z polovice júla tohto roka, keď sa požiar rozšíril aj do pivnice a ďalších miestností.