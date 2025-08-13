Nemocnica sa ocitla v kritickej situácii! Hrozí zánik chirurgického oddelenia: Ten by sa dotkol desaťtícov ľudí

MYJAVA - Myjavská nemocnica sa ocitla v kritickej situácii. Odchod chirurgov ohrozuje fungovanie kľúčového oddelenia. Vedenie nemocnice sa snaží prilákať nových lekárov náborovým príspevkom, no zatiaľ bez úspechu. Pacienti môžu čeliť nutnosti dochádzať za ošetrením do vzdialených miest.
Nemocnica v Myjave čelí vážnej kríze na chirurgickom oddelení, informujú tvnoviny.sk. Štyria lekári podali výpoveď, pričom dvaja už odišli a zvyšní dvaja, vrátane primára, sú vo výpovednej lehote. Situáciu komplikuje fakt, že z ostávajúcich šiestich lekárov sú dvaja už v dôchodkovom veku. Toto ohrozuje fungovanie chirurgického oddelenia pre približne 40-tisíc obyvateľov v spádovej oblasti.
Nepomáha ani náborový príspevok
Vedenie nemocnice sa snaží situáciu riešiť a aktívne hľadá lekárov pre minimálne desať rôznych oddelení. Novému primárovi chirurgie ponúkajú náborový príspevok vo výške 20-tisíc eur. Napriek tomu sa zdá, že menšie regionálne nemocnice, ktoré boli zaradené do prvej úrovne, strácajú pre lekárov atraktivitu.
"Tieto nemocnice prestávajú byť pre lekárov zaujímavé, čo je pravdepodobne jeden z dôvodov, prečo náborové príspevky nefungujú tak, ako by sme očakávali," uviedla Elena Štefíková, vedúca odboru zdravotníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ak sa situáciu nepodarí vyriešiť, pacienti budú nútení cestovať za zdravotnou starostlivosťou do vzdialenejších miest ako Trenčín, Skalica alebo Piešťany, čo pre mnohých znamená cestu trvajúcu približne hodinu.
Kritický moment nastane 31. augusta, kedy končí výpovedná lehota primára a ďalšieho lekára. Až začiatkom septembra bude jasné, či a do akej miery bude ohrozená ústavná pohotovostná starostlivosť na chirurgickom oddelení.