Prezident Čiernej Hory prosí Slovensko o pomoc pri rozsiahlych požiaroch: Pellegrini pošle hasičov akonáhle to bude možné

BRATISLAVA - Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič v stredu telefonicky požiadal prezidenta SR Petra Pellegriniho o pomoc Slovenska s rozsiahlymi požiarmi, ktorým krajina aktuálne čelí. Pellegrini deklaroval, že SR pošle hasičov do Čiernej Hory, akonáhle to bude možné, keďže aktuálne pomáhajú v Albánsku. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Hovoril som s ministrom vnútra SR, ktorý ma informoval, že náš vrtuľník s posádkou aktuálne pomáha hasiť požiare v Albánsku. Akonáhle to však bude možné, presunieme pomoc do Čiernej Hory. Ďakujem slovenským hasičom za ich nasadenie a pomoc vo viacerých európskych krajinách. Pevne verím, že sa situáciu podarí čo najskôr zvládnuť,“ doplnil Pellegrini.