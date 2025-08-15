Lekárske odbory aj bratislavskí záchranári podporujú väčší vplyv štátu pri záchrannej službe

BRATISLAVA - Lekárske odborové združenie (LOZ) a Základná odborová organizácia pri Záchrannej zdravotnej službe (ZZS) Bratislava vyzývajú vládu SR, aby pristúpila k zásadnej zmene systému záchraniek, ktorá posilní kľúčovú úlohu štátu v tejto oblasti. Zabezpečí tak väčší priestor pre kontrolu kvality a transparentnosť vynakladania financií na túto službu. Zástupcovia odborárov o tom informovali na piatkovej tlačovej konferencii.
„Vyzývame vládu, aby využila situáciu, že všetky politické strany chcú riešiť záchranky a vrátili systém do normálu. Aby fungoval pre pacienta a nie pre finančné skupiny,“ vyhlásil predseda LOZ Peter Visolajský s tým, že LOZ považuje za správne, aby záchranky spadali pod kontrolu štátu. Visolajský podotkol, že od reformy exministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca v roku 2005 je systém a zákon pri ZZS nastavený zle. Slúži podľa neho finančným skupinám a nie pacientovi. Poukázal na to, že od roku 2005 sa problémy a „kauzy“ pri tendroch opakujú. Vyhlásenie nového tendra na záchranky preto podľa neho nestačí, potrebná je zmena systému.
Zámer posilniť vplyv štátu v oblasti záchraniek podporujú aj bratislavskí záchranárski odborári. „Každý deň v teréne vidím, ako štátne zložky záchrannej zdravotnej služby dokážu fungovať efektívne a v prospech pacienta, keď majú dobré podmienky a stabilné financovanie. Dnešný systém však otvára príliš veľký priestor súkromným poskytovateľom, kde sa z verejných financií tvorí zisk,“ uviedla podpredsedníčka odborárov Zuzana Pukancová. Spoločne s LOZ zároveň vyzývajú, aby sa v záchrannej zdravotnej službe vykonal personálny audit, „ktorý ukáže skutočnú realitu po bačovaní finančných skupín v záchrankách“. Výsledky auditu podľa nich môžu pomôcť riešiť na Slovensku prehlbujúcu sa personálnu krízu v tejto kritickej infraštruktúre.
Šéf Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) tento týždeň pripustili, že systém ZZS vyžaduje zmeny. Šutaj Eštok vo štvrtok (14. 8.) informoval, že nariadil pripraviť odborné analýzy, ktoré majú ukázať, ako fungovanie záchraniek nastaviť čo najlepšie. Predstavil tri možné návrhy riešenia - zoštátnenie záchraniek, prednostné právo štátnych a verejných organizácií na záchranky a začlenenie záchraniek do tzv. integrovaného záchranného systému. Ide o reakciu na vlnu kritiky v súvislosti s tendrom na záchranky, ktorý Operačné stredisko ZZS SR zrušilo v stredu (13. 8.).