Hlas-SD navrhuje povoliť dobrovoľné používanie predného brzdového svetla na autách kategórie M a N

BRATISLAVA - Koaličná strana Hlas-SD navrhuje, aby sa na autách mohlo využívať predné brzdové svetlo (PBS). Poslanci Národnej rady (NR) SR Michal Bartek, Róbert Puci a Igor Šimko (všetci Hlas-SD) preto do parlamentu predložili novelu zákona o cestnej premávke. Chcú ňou zakotviť predné brzdové svetlo ako dobrovoľné vybavenie motorových vozidiel kategórie M a N.
„Cieľom je legislatívne zakotviť možnosť použitia tohto prvku, ktorý podľa dostupných výskumov prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky tým, že poskytuje včasnú a jednoznačnú informáciu o spomaľovaní vozidla ostatným účastníkom cestnej premávky, najmä tým, ktorí sa nachádzajú pred vozidlom alebo sa k nemu blížia z protismeru,“ odôvodnili.
V tejto súvislosti upozornili poslanci na výskum Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý ukázal napríklad zlepšenie vnímania bezpečnosti vodičmi aj pozitívne vnímanie chodcami. Odvolali sa aj na štúdiu Dr. Michaela Weydeho z roku 2021. „Tá dospela k záveru, že PBS by mohlo zabrániť významnému počtu nehôd, najmä pri odbočovaní vľavo, vďaka skoršiemu informovaniu ostatných účastníkov o úmysle vozidla spomaliť/zastaviť,“ doplnili.
Svetlo by podľa ich návrhu malo byť zelené a vodiči by ho mali rozsvecovať a zhasínať súčasne s brzdovými svetlami vozidla. Predkladatelia zároveň upozornili na to, že v súčasnej legislatíve chýbajú explicitné povolenie a technické špecifikácie pre predné brzdové svetlá. „Súčasný stav neumožňuje legálnu montáž a používanie tohto bezpečnostného prvku napriek jeho preukázanému potenciálu,“ skonštatovali.