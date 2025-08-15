Piatok15. august 2025, meniny má Marcela, zajtra Leonard

Zamestnávatelia žiadajú priradiť záchrannú zdravotnú službu k nemocniciam s urgentom: Štát zvažuje zmeny systému

BRATISLAVA - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR apeluje na zmeny v systéme záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Pripomína, že dlhodobo navrhuje, aby mali nemocnice s urgentnými príjmami pridelenú zároveň aj ZZS. Informovala o tom hovorkyňa asociácie Miriam Filová.

„Už približne 15 rokov žiadame zmenu fungovania záchrannej zdravotnej služby tak, aby nemocnice s urgentnými príjmami I. a II. typu mali zároveň pridelenú aj záchrannú zdravotnú službu. Napriek prísľubu viacerých ministrov koalície, ale aj opozície k realizácii nikdy neprišlo,“ konštatuje viceprezident AZZZ SR pre zdravotníctvo Igor Pramuk.

Skúsenosti, ale aj štatistiky a výsledky podľa asociácie potvrdzujú, že ide o logické a efektívne riešenie. „Urgentné príjmy a nemocnice sú prirodzeným pokračovaním akútnej prednemocničnej starostlivosti. Pre pacienta je toto prepojenie kľúčové, často ide o zdieľaný personál pod jedným vedením, čo umožňuje optimálne riadenie procesov a poskytovanie integrovanej a rýchlej akútnej zdravotnej starostlivosti zameranej práve na pacienta,“ podotkla.

Integrácia záchrannej služby do nemocníc

AZZZ SR ozrejmila, že záchranná služba by tak bola súčasťou štátnych nemocníc, nemocníc v správe vyšších územných celkov, mestských nemocníc, neziskových organizácií s účasťou štátu, súkromných nemocníc aj nemocníc ministerstva obrany SR. „Integrovaná by tak bola všade tam, kde funguje urgentný príjem,“ skonštatovala. Zdôraznila, že považuje za kľúčové, aby všetky súťaže, tendre a prideľovanie štátnych či európskych zdrojov prebiehali transparentne a spravodlivo. „Realita však často ukazuje, že štát v tejto oblasti nie je garantom transparentnosti, skôr naopak,“ dodala asociácia.

Šéf Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) tento týždeň pripustili, že systém ZZS vyžaduje zmeny. Šutaj Eštok vo štvrtok (14. 8.) informoval, že nariadil pripraviť odborné analýzy, ktoré majú ukázať, ako fungovanie záchraniek nastaviť čo najlepšie. Predstavil tri možné návrhy riešenia - zoštátnenie záchraniek, prednostné právo štátnych a verejných organizácií na záchranky a začlenenie záchraniek do tzv. integrovaného záchranného systému.

