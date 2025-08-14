Opozičné hnutie Slovensko varuje pred bankrotom: Slovenská ekonomika kolabuje pod vládou Roberta Fica

BRATISLAVA - Domáca ekonomika kolabuje a Slovensko smeruje do bankrotu. Súčasná vláda Roberta Fica (Smer-SD) zadlžila ekonomiku a SR má v podstate takmer nulový hospodársky rast. Upozornili na to vo štvrtok na tlačovej konferencii poslanci z opozičného hnutia Slovensko.
„Súčasná vláda rada hovorí, že za to môžu predchádzajúce vlády, že za to môže ekonomická situácia, že za to môže zamrznutý priemysel, že za to môže spomalená nemecká ekonomika,“ povedal Július Jakab z hnutia. Súčasná situácia je však podľa neho jasný dôsledok opatrení ako zavedenie transakčnej dane, zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH), krátenie daňového bonusu na dieťa či rodičovských dôchodkov.
Pre porovnanie uviedol príklad susedného Poľska, ktoré by malo napriek nepriaznivým podmienkam vo svetovom hospodárstve dosahovať 3,4-percentný hospodársky rast, čo je približne osemnásobne viac ako na Slovensku. „Tiež majú zamrznutý priemysel, ale ťahajú to inými opatreniami, ktoré slovenská vláda a Robert Fico absolútne nedokáže prijať,“ skonštatoval Jakab.
Inflácia, klesajúca zamestnanosť a štátny dlh
Opozičný poslanec ďalej priblížil, že Slovensko má najhoršiu infláciu, klesajúcu zamestnanosť či negatívny vývoj štátneho dlhu. Jakab skritizoval vysoké výdavky, ktoré štát realizuje, a to aj napriek konsolidácii. Koaliční poslanci by sa podľa neho mali na štvrtkovom zasadnutí koaličnej rady venovať najmä škrtaniu výdavkov na strane štátu. Potrebné je zrušiť všetky predražené tendre či zbytočné ministerstvá, podotkol Jakab.
„Musím povedať, že súhlasíme s návrhom dane z vojny. Pokiaľ sú tu zbrojárske firmy, ktoré majú rekordné zisky práve kvôli tomu, že je vojna na Ukrajine, tak ich treba zdaniť, zvýšiť im DPH na maximum, zaviesť im obrovskú daň zo zisku a zvýšiť poplatky z licencií za vývoz zbraní do zahraničia,“ dodal opozičný poslanec. Roman Mikulec z hnutia Slovensko na záver skonštatoval, že slovenská ekonomika kolabuje, a to aj napriek tomu, že súčasná vláda nečelí žiadnym vážnym krízam. „Táto vláda nemá žiadne krízy, nemá COVID-19, nemá energetickú krízu, nemá inflačnú krízu, nemá žiadne krízy, ktoré boli predtým,“ uzavrel Mikulec.