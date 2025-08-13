Dobodaná žena kričala z bytu v Nitre o pomoc! Polícia zverejnila desivé FOTO z miesta činu, v prípade nastal POSUN

NITRA - Jednou z bytoviek v Nitre otriasol v utorok krvavý incident. 21-ročný muž napadol nožom 31-ročnú ženu. Ženu počuli z bytu volať o pomoc, polícii sa nakoniec podarilo násilím dostať do bytu.
V utorok (12. 8.) došlo v Nitre v jednom z bytov k dráme. V doobedných hodinách bolo z bytového domu na ulici na Predmostí počuť krik ženy. "Policajtom po príchode na miesto nikto neotváral, preto využili oprávnenie otvoriť byt. Následne uvideli na zemi ležať ženu, ktorá bola zranená a strácala vedomie. Okamžite jej poskytli prvú pomoc a privolali RZP," informovala nitrianska krajská polícia, ktorá zverejnila fotografie z bytu. Na nich vidieť množstvo krvi po útoku na podlahe.
Podozrivého 21-ročného muža policajti zadržali na mieste. Podľa informácií TV Markízy sa vraj mladík v čase príchodu polície v kuchyni pokúšal umyť nôž. "Vyšetrovateľ kriminálnej polície začal vo veci trestné stíhanie pre zločin ublíženie na zdraví. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až 10 rokov," dodáva polícia.