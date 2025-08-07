Muž sa pohádal s matkou: Nožom začal bodať do dverí! Chcel peniaze na alkohol

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
SLOVENSKÁ KAJŇA - Polícia obvinila 37-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Medzi ním a jeho matkou došlo k hádke po tom, ako od nej žiadal peniaze na alkohol. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, keďže to odmietla, začal sa jej vyhrážať zabitím.
„Žena sa zo strachu pred synom zamkla v izbe, no ten začal kuchynským nožom bodať do dverí,“ doplnila hovorkyňa s tým, že muž po príchode policajnej hliadky skončil v cele policajného zaistenia.