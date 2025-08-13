Politický boj nekončí, letný NÁVRAT do parlamentu: Opozícia chce Šaška za tender grilovať v pléne!

BRATISLAVA - Politický súboj opozícii proti koalícii má novú tému. Ide už o zrušený miliardový záchrankový tender. Ten vzišiel aj na základe organizovania ministerstva zdravotníctva, ktoré vedie Kamil Šaško z Hlasu-SD. Opozícia si konečné zrušenie tendra síce berie ako osobné víťazstvo, no nestačí to. Ministra chcú v pléne odvolávať a iniciovali letnú schôdzu.
VIDEO Poslanci v parlamente:
Nateraz sa však takmer určite nedá predpokladať, že by sa takáto schôdza čo i len otvorila, aj keď viacerí odborníci a politológovia už čakali, že Šaško po otáznom a netransparentnom tendri položí funkciu aj sám. Doteraz tak neurobil, a tak sa prihlásila o slovo opozícia, ktorá vyzbierala na mimoriadnu schôdzu dostatočný počet podpisov.
AKTUÁLNE Fiasko záchrankového tendra dospelo do finále: Operačné stredisko oznámilo jeho definitívne zrušenie!
Aktualizované 10:00
Hnutie Slovensko reaguje na politické dianie v parlamente.
Aktualizované 9:36
V parlamente sa ani na druhý pokus nepodarilo otvoriť odvolaciu schôdzu, kde chcela opozícia kritizovať ministra Kamila Šaška. Richard Raši ako predsedajúci odložil túto schôdzu na štvrtok 14. augusta.
Aktualizované 9:27
Na parlamentné dianie reaguje aj šéf SaS Branislav Gröhling, ktorý zrušenie tendra označuje ako za koniec "kšeftu desaťročia". "Som rád, že sa nám tento kšeft desaťročia podarilo zastaviť a ušetrili sme občanom dve miliardy," vyjadril predsedčenie predseda liberálov.
Aktualizované 9:12
Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska označil neprítomnosť koaličných poslancov za zbabelosť. "Tým, že je tender zrušený, tak sa tým potvrdili naše podozrenia o tom, že to bolo zmanipulované na nejakú garážovú firmu. Bolo to z našich peňazí a našich odvodov, ktoré mali ísť na pacientov," povedal Šimečka. "Buď minister Šaško o tom vedel, v tom prípade mal skončiť, alebo o tom nevedel a bol len nastrčený, a v tom prípade je zlý manažér," zhodnotil šéf PS.
Aktualizované 9:05
Richard Raši (Hlas-SD) ako predseda parlamentu sa pokúsil schôdzu otvoriť preverením uznášaniaschopnosti pléna. Poslancov však nebolo dosť, no pozornosť pútala aj Rašiho poznámka o tom, že je "ešte stále koaličný". Konflikty (aj pre tender) medzi koaličnými partnermi sú počas posledných dní zjavné a napäté je to hlavne medzi hlasistami a zvyškom koalície.
Opozícia neuspela ani na výbore
Výbor Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo v stredu nerokoval o návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD). Nebol uznášaniaschopný, neprišlo naň dostatok poslancov.
Mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra sa začala v stredu o 9:00 hodine a iniciovala ju opozícia. Dôvodom je tender na obsadenie staníc záchraniek. Opoziční poslanci namietali, že súťaž je netransparentná. Má podľa nich vopred dohodnutých víťazov.