Polícia eviduje za minulý týždeň 235 dopravných nehôd

BRATISLAVA - V 32. týždni bolo na území Slovenskej republiky zaevidovaných celkovo 235 dopravných nehôd, čo je o tri hodiny menej ako v rovnakom období minulého roka. Najviac nehôd sa stalo v v Prešovskom kraji (41) a v Košickom kraji (41), najmenej v Trenčianskom kraji (21). Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„V dôsledku dopravných nehôd prišli o život dve osoby, čo je o jednu osobu menej ako v rovnakom týždni minulého roka. Medzi obeťami bol aj motocyklista a jeden vodič osobného motorového vozidla. Ťažko sa zranilo 21 osôb, čo predstavuje nárast o desať osôb v porovnaní s rokom 2024,“ ozrejmila hovorkyňa.
K tragickým nehodám došlo v obci Patince, kde 72-ročný vodič zahynul po tom, ako zišiel mimo vozovky. K druhému úmrtiu došlo pri nehode v Hriňovej, kde 40-ročný vodič motocykla zomrel po náraze do protiidúceho vozidla.
Od začiatku roka do 10. augusta 2025 bolo zaznamenaných 6749 dopravných nehôd, čo je o 160 menej ako v rovnakom období roka 2024. Počet ťažko zranených osôb klesol o 24 a počet usmrtených dosiahol 121 osôb, čo je o 29 menej ako vlani. Polícia aj vzhľadom na pretrvávajúce vysoké horúčavy apeluje na vodičov, aby nepreceňovali svoje schopnosti. „Teplo výrazne znižuje pozornosť a zvyšuje únavu,“ zdôraznila Vilhanová.