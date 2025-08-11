Polícia pátra po 42-ročnom Michalovi z Bratislavy: Nevideli ste ho?

BRATISLAVA - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 42-ročnom Michalovi Kalúzovi z Bratislavy. Naposledy bol videný v nedeľu (10. 8.) o 22.00 h na adrese trvalého bydliska v bratislavskej Petržalke. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Nezvestný o sebe nepodal od uvedeného dňa žiadnu informáciu a miesto jeho súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe,“ ozrejmili policajti. Hľadaný je vysoký asi 180 centimetrov, strednej postavy a má hnedé vlasy. Muž je nahladko oholený a má jazvu v oblasti krku.
Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu hľadaného môže verejnosť ohlásiť polícii telefonicky, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení či prostredníctvom sociálnej siete.