Rodičia školákov sa vôbec nepotešia: DRAMATICKÝ nárast cien za školské pomôcky, podražili zošity aj výkresy!

BRATISLAVA - Chystáte sa v septembri vystrojiť svoje ratolesti do školy? Pripravte sa na cenový šok, ktorý vás v predajniach s papiernictvom môže čakať. Školské pomôcky sú totiž neoddeliteľnou súčasťou koncoletných príprav budúcich žiakov. Nie pre všetkých však budú tieto nákupy príjemnou aktivitou. Niektorých totiž môže veľmi nepríjemne prekvapiť pohľad na cenovky.
archívne video
Analytik Šimon Pekár sa v kontexte nových cien vyjadril pre verejnoprávnu STVR.
Citeľný nárast
Pekár vyslovil percentuálny podiel zdraženia týchto tovarov, pričom sa číslo dostalo na 16 percent. Už o pár týždňov pritom státisíce žiakov nastúpi do škôl, a preto by si mali rodičia dať pozor na to, či im nič podstatné nechýba. Reč je o zošitoch, písacích potrebách, taškách, peračníkoch a tak ďalej.
Na vine sú aj vyššie dane
Rodičia, ktorí nakupovali tieto potreby aj pred rokom môžu byť teraz nepríjemne prekvapení. K nárastu cien podľa Pekára prispel aj rast miezd v maloobchode. Tie medziročne narástli o viac ako šesť percent. "Druhý faktor je, že sa zaviedlo od minulého roka množstvo zvýšených daní, ktoré sa premietajú do cien," objasnil analytik.
Názor vyslovila aj spoločnosť Finax, podľa ktorej rodičia takto pred rokom nakupovali potreby za približne 150 eur, prčom teraz je to 170 eur. Zdraželi veci obsahujúce fabrivá. Tu môžeme zaradiť napríklad vodové farby, farebné papiere a tak ďalej. Zdraženiu sa však nevyhli ani výkresy či bombičkové perá.
V roku 2024 rodičia zaplatili za zošity a obaly 11,40 eur, no tento rok to bude až 16,18 eura. Nehovoriac o tom, že zdraželi aj farebné papiere, a to o vyše 67 percent.
Pozitívna stránka veci
Nie všetky produkty však zdraželi a nájdu sa aj také, ktoré išli s cenou nadol. Ide napríklad o drobné a základné písacie potreby ako sú strúhadlá, gumy či pravítka. "Výhoda, ktorú majú rodičia prvákov, je, že úrady práce od roku 2019 vyplácajú zvýšený prídavok na dieťa, pokiaľ nastupuje do prvého ročníka základnej školy. Je to 110 eur navyše, ktoré majú slúžiť na pokrytie prvého nákupu školských pomôcok," informoval Pekár.
Horšie však je, že analytik nepredpokladá pokles cien školských pomôcok, ale skôr opak. "Nie je dôvod, aby sa to prudko spomaľovalo," dodal. Rast by už však nemusel byť v dvojciferných hodnotách.