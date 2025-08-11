Obrovská tragédia v Rakúsku! Slovenský vodič autobusu zrazil malého chlapca, nevšimol si to!

VIEDEŇ - V rakúskom v regióne Paznauntal došlo v nedeľu večer k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa zranil štvorročný chlapec z Izraela. Podľa polície ho zachytil linkový autobus, ktorého vodičom bol 24-ročný občan Slovenska.
K incidentu došlo v nedeľu približne o 21:28 v časti Wiese. Chlapec spolu s otcom vystúpil z autobusu, no pri tom spadol na cestu. Keď sa vozidlo pohlo, jedno z kolies ho zachytilo. Vodič si udalosť podľa polície nevšimol a pokračoval v jazde. Chlapca ošetrili na mieste a potom ho do nemocnice v Innsbrucku transportoval vrtuľník. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na políciu v Tirolsku.
Policajti neskôr vodiča autobusu vypátrali. Podľa hovoru kliniky je chlapec hospitalizovaný na detskej jednotke intenzívnej starostlivosti so závažnými poraneniami hlavy.