V Rakúsku zjednodušia monitorovanie verejných priestranstiev

VIEDEŇ - Rakúsko výrazne rozšíri videomonitorovanie verejných priestorov vďaka zmierneniu obmedzení na umiestnenie kamier, uviedol v pondelok minister vnútra Gerhard Karner. Informuje agentúra DPA.
Nový vládny dekrét zjednoduší implementáciu opatrení a úradom umožní monitorovať oveľa viac lokalít, upresnil Karner. V súčasnosti sa v krajine dohliada na 20 miest, kde často dochádza k zločinom. Minister očakáva, že toto číslo by sa mohlo v strednodobom horizonte až trojnásobne zvýšiť.
Rozhodnutie zabezpečiť oblasti kamerovými systémami je aktuálne už v kompetencii miestnych bezpečnostných zložiek. Predtým musela byť lokalita vyhlásená za „rizikovú zónu“ a musela mať históriu trestnej činnosti, aby sa povolilo jej sledovanie. Teraz stačí analýza, ktorá naznačuje, že monitorovanie by mohlo potenciálne odhaliť miestne kriminálne praktiky. Záznamy sa budú uchovávať 48 hodín.
Intenzívnejšie monitorovanie je v súlade so želaniami miest a obcí, povedal Karner v rozhovore pre tlačovú agentúru APA. V súčasnosti má lokality s kamerovým systémom sedem z deviatich rakúskych spolkových krajín.