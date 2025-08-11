Ranná nehoda v Bratislave: FOTO Auto skončilo na streche! Rýchly zásah hasičov

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Hasiči v pondelok ráno zasahovali pri nehode dvoch áut na diaľnici D1 v Bratislave. Jedno vozidlo sa pri nej prevrátilo na strechu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.
„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti sa jeden z havarovaných automobilov nachádzal prevrátený na streche. Zasahujúci hasiči ošetrili jednu zranenú osobu a odovzdali ju do starostlivosti zdravotníckym záchranárom,“ priblížilo na sociálnej sieti.
Hasiči tiež na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom. Pomáhali aj pri sprejazdnení komunikácie.
