Slovenskí hasiči bojujú s požiarmi v Albánsku: Likvidáciu sťažuje vysoká teplota

BRATISLAVA - Slovenskí hasiči bojujú s požiarmi v Albánsku. V pondelok (11. 8.) uskutočnili vrtuľníkom 30 zhodov bambi vakom. Likvidáciu požiaru sťažovala vysoká teplota, silný meniaci sa vietor, dostupnosť vodných zdrojov i pohonných látok pre vrtuľník. V utorok sú hasiči nasadení pri dedinách Lekel a Hormove, kde je prioritou ochrana obyvateľstva a majetku. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„V krajine je nasadený okrem slovenského a českého tímu aj chorvátsky tím s lietadlom Canadair a domáci Albánci s dvoma vrtuľníkmi UH-60, ktorí pôsobia v inej oblasti na inom požiari,“ uviedol zbor. Ako hasiči dodali, slovenských príslušníkov HaZZ by v utorok večer mali navštíviť aj slovenský a český veľvyslanec, aby im vyjadrili podporu. Slovensko požiadali o pomoc pri boji s požiarmi v Albánsku. Do krajiny vyslal HaZZ vrtuľník Black Hawk s posádkou. Slovenskí hasiči tam odleteli v nedeľu (10. 8.).