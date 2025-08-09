Úrad verejného zdravotníctva radí: Počas horúčav treba vypiť približne dva až tri litre tekutín denne

BRATISLAVA - Počas horúčav treba vypiť približne dva až tri litre tekutín denne. Toto množstvo sa zvyšuje u ľudí, ktorí pracujú fyzicky a viac sa potia. Základom pitného režimu je čistá pitná voda. Sladené nápoje treba obmedzovať pre nadbytok cukru a kofeínu. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na svojom webe.
Potrebné množstvo tekutín je individuálne
„Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je individuálne. Závisí napríklad od veku, pohlavia, telesnej hmotnosti, ale aj od telesnej aktivity, zloženia a množstva stravy, teploty ovzdušia či zdravotného stavu,“ skonštatovali hygienici.
Ľudom počas teplých dní odporúčajú piť v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu. Dôležité je podľa ÚVZ piť počas celého dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali priebežne a v dostatočnom množstve. „V horúčavách obmedzte nápoje s obsahom chinínu, kávu i alkohol, ktoré vám smäd neznížia a navyše podporia vylučovanie vody z organizmu,“ povedal.
Seniori a riziko dehydratácie
Úrad tvrdí, že u starších ľudí počas horúčav často dochádza k nedostatočnému príjmu tekutín a nedostatočnej výžive. Vážne dosahy horúčav a dehydratácie mnohokrát vidieť u tých seniorov, ktorí zostanú celý deň doma v rozhorúčenom byte bez čerstvého vzduchu. Organizmus seniorov podľa hlavnej hygieničky SR Tatiany Červeňovej obsahuje menej tekutín, orgány pracujú pomalšie a nedokážu vylučovať tekutiny spoločne s látkami z metabolizmu. Aj oni často necítia smäd. „Dennú dávku, približne dva až tri litre tekutín, by si mali rovnomerne rozložiť počas celého dňa. Najvhodnejšia je čistá pitná voda, pri výbere minerálnych vôd venujte zvýšenú pozornosť obsahu sodíka. Starší ľudia veľmi často trpia na vysoký krvný tlak a zvýšená koncentrácia sodíka vo vode by mohla ich zdravotný stav zhoršiť,“ poznamenala Červeňová s tým, že vo vyššom veku je dôležitý aj príjem vitamínov.
Deti potrebujú pravidelný príjem tekutín
U detí treba dbať na to, aby pili pred, počas i po fyzickej námahe. „Malým deťom, ktoré majú nedokonale vyvinutý mechanizmus pocitu smädu, je potrebné často ponúkať vhodné tekutiny. Pre deti je na uhasenie smädu najlepšia čistá pitná voda, môžete ju striedať s neperlivými minerálnymi vodami a nesladenými ovocnými či bylinkovými čajmi,“ podotkla vedúca odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR Petra Jankovičová. Doplnila, že množstvo tekutín, ktoré detský organizmus potrebuje, závisí aj od veku a hmotnosti. U novorodenca sa pohybuje od 60 do 100 mililitrov na kilogram hmotnosti, čo plne pokryje materské alebo umelé mlieko, u batoľaťa 120 mililitrov na kilogram, u dieťaťa v predškolskom veku je to 100 mililitrov na kilogram a v školskom veku 70 mililitrov na kilogram. „Neskôr sa odporúča za 24 hodín vypiť približne 50 mililitrov na kilogram hmotnosti,“ priblížila.