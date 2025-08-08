V tejto časti Slovenska môže byť v sobotu až 35 stupňov Celzia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Južnú polovicu Slovenska zasiahnu v sobotu (9. 8.) popoludní horúčavy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a väčšiu časť Banskobystrického a Košického kraja.
V sobotu medzi 14.00 až 18.00 h môžu teploty dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia, v niektorých okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho i Banskobystrického kraja, pre ktoré vyhlásili meteorológovia zvýšený stupeň výstrahy, môže teplota v sobotu popoludní dosiahnuť až 35 stupňov Celzia.
SHMU varuje pred zdravotnými rizikami, ktoré horúčavy tohto stupňa predstavujú, rovnako i na nebezpečenstvo vzniku požiarov.