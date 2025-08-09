Na Slovensku udrú pekelné HORÚČAVY! Teploty vyletia až na 35°C, TU to bude najhoršie

BRATISLAVA - Južnú polovicu Slovenska zasiahnu v sobotu popoludní horúčavy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého a druhého stupňa od 14.00 do 18.00 h. Informuje o tom na svojom webe.
"Nad našou oblasťou sa nachádza nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu. Zároveň k nám od juhozápadu až západu začína prúdiť veľmi teplý vzduch," informujú meteorológovia zo SHMÚ. V sobotu sa tak musíme pripraviť na poriadne horúčavy.
V sobotu môžu teploty dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia v niektorých okresoch Bratislavského, Trnavského, Košického, Nitrianskeho i Banskobystrického kraja, v okresoch Myjava, Partizánske, Prievidza. Meteorológovia vyhlásili zvýšený stupeň výstrahy pre okresy Pezinok, Senec, Komárno, Levice, Nové Zámky, Dunajská Streda a Galanta. V nich môže popoludní vystúpiť teplota na 35 stupňov Celzia.
SHMU varuje pred zdravotnými rizikami, ktoré horúčavy tohto stupňa predstavujú, rovnako i na nebezpečenstvo vzniku požiarov. Horúčavy budú pokračovaj v nedeľu, kedy majú teploty vystúpiť až na 36 stupňov Celzia. Čaká nás teda tropický víkend.