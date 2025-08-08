Vážna nehoda na východe Slovenska: Auto zrazilo dve malé deti, jedno musel transportovať vrtuľník!

SOBRANCE – Na východe Slovenska došlo vo štvrtok večer k vážnej dopravnej nehode. Osobné auto zrazilo v Sobranciach dve maloleté deti. Na miesto musel okamžite vyštartovať záchranársky vrtuľník. Jedno z detí utrpelo stredne ťažké zranenia a bolo prevezené do košickej nemocnice.
K dramatickej udalosti došlo vo večerných hodinách v Sobranciach. Podľa informácií leteckej záchrannej služby Air - Transport Europe bola posádka vrtuľníka Krištof 04 z Košíc vyslaná na pomoc po tom, čo osobné auto zrazilo dve deti.
Záchranári si po pristátí prevzali do starostlivosti jedno z detí, 7-ročného pacienta. Podľa dostupných informácií bol v stabilizovanom stave, no utrpel stredne ťažké poranenia. Vrtuľník ho následne transportoval na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. O stave druhého dieťaťa zatiaľ nie sú známe bližšie informácie.
