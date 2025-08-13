Nešťastie v obci pri Trenčíne: Leteckí záchranári ratovali dieťa s popáleninami

(Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)
ŠTVRTOK – V utorok večer sa v obci Štvrtok v okrese Trenčín odohrala nepríjemná udalosť, ktorá si vyžiadala zásah leteckých záchranárov. Záchranársky vrtuľník bol privolaný k dieťaťu, ktoré utrpelo popáleniny po obarení.
Dieťa utrpelo ľahšie popáleniny. „Po poskytnutí neodkladného ošetrenia bol malý pacient letecky transportovaný na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v bratislavskom Ružinove," informovala na sociálnej sieti letecká záchranná služba Air - Transport Europe.
(Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)
Podľa záchranárov išlo našťastie o ľahšie zranenia, no rýchly transport zabezpečil, aby sa dieťa dostalo čo najskôr do špecializovanej starostlivosti.