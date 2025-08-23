Koaličný poslanec Ferenčák navrhuje úpravy pri rozhodovaní o zmene hranice obce

BRATISLAVA - Koaličný poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák (Hlas-SD) navrhuje úpravy pri rozhodovaní o zmene hranice obce. Definuje podmienky, pri ktorých by mohol príslušný správny orgán rozhodnúť o zmene hranice obce aj bez súhlasu jednej z dotknutých obcí. Zmenu chce presadiť novelou zákona o obecnom zriadení, ktorú predložil do parlamentu.
„Navrhuje sa, aby sa súhlas všetkých dotknutých obcí alebo častí obce nevyžadoval výlučne v prípade, ak spor zasahujúci do efektivity a predvídateľnosti výkonu územnej samosprávy trvá po dobu dlhšiu ako desať rokov a ak zároveň došlo k takej faktickej úprave pomerov, aká spočíva v urbanistickom splynutí sporného územia s územím jednej z dotknutých obcí alebo jej častí,“ priblížil predkladateľ.
archívne video
Myslí si, že treba legislatívne riešenie situácie, v ktorej dlhotrvajúce spory niektorých obcí majú negatívny vplyv na výkon územnej samosprávy a ochranu záujmov ich obyvateľov.Účinnosť novely navrhol na 1. januára 2026.