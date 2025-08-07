Nelegálny hazard sa maskuje ako legálny: Štát prichádza o milióny eur!

BRATISLAVA - Nelegálny hazard sa na Slovensku maskuje ako legálny, štát tak prichádza ročne o milióny eur. Upozornila na to Asociácia stávkových spoločnosti Slovenska (ASSS), ktorá zistila, že tretina všetkých stávok slovenských hráčov prebieha mimo regulovaného trhu. Téma eliminácie čierneho trhu by podľa asociácie mala patriť aj do pripravovaného konsolidačného balíka a legislatívnych zmien v oblasti digitálnych služieb. ASSS o tom informovala vo štvrtok.
„Odhadovaná výška prestávkovaných súm mimo regulovaného prostredia prekračuje 300 miliónov eur ročne, pričom ak započítame aj tých, ktorí nevedia určiť nelegálnosť prevádzkovateľa, suma sa približuje až k 600 miliónom eur,“ uviedla ASSS. Upozornila, že z týchto prostriedkov nie sú odvádzané žiadne dane ani príspevky do verejného rozpočtu. Pri súčasnej výške zdanenia online hazardu asociácia odhadla, že štátny rozpočet môže prichádzať o 80 miliónov až 160 miliónov eur ročne.
ASSS v rámci monitoringu čierneho trhu zaznamenala zahraničné online stránky a aplikácie, ktoré cielene kopírujú dizajn a identitu legálnych prevádzkovateľov. Takáto taktika podľa asociácie zneužíva dôveru verejnosti v známe značky a navodzuje pocit bezpečia. Hoci môžu tieto platformy pôsobiť dôveryhodne, ASSS upozornila, že na elimináciu dohľadu používajú kryptomeny, anonymizačné siete a decentralizované servery.
Prieskum sa zameral aj na online hazard
„Slovensko nesmie byť digitálnym útočiskom pre zahraničných operátorov, ktorí tu neplatia dane ani nechránia spotrebiteľa,“ uviedol výkonný riaditeľ ASSS Peter Papanek. Nelegálny hazard podľa neho predstavuje závažné, komplexné a systémové riziko.
Asociácia pritom poukázala na výsledky prieskumu o online hazarde, ktorý spracoval Inštitút pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV). Podľa prieskumu vyše štvrť milióna Slovákov nad 18 rokov hralo za posledný rok na nelegálnych webových stránkach. Ďalších 300-tisíc dospelých nevedelo posúdiť, či prevádzkovateľ, u ktorého hrali, mal slovenskú licenciu. ASSS upozornila, že s priemerným mesačným výdavkom 85 eur na osobu sa celková suma, ktorú hráči prehrali u nelegálnych prevádzkovateľov, pohybovala v stovkách miliónov eur.
Podľa ASSS čierny trh možno efektívne riešiť len spoluprácou všetkých zainteresovaných strán, vrátane štátu, technologických platforiem a bankového sektora. „Téma eliminácie čierneho trhu by mala byť súčasťou pripravovaného konsolidačného balíka a legislatívnych zmien v oblasti digitálnych služieb,“ uviedla asociácia. V praxi by podľa nej malo ísť o koordinovaný prístup k blokovaniu nelegálnych domén, zvýšenie transparentnosti platobných transakcií a silnejšiu angažovanosť bankového sektora pri identifikácii a zastavení nelegálnych platieb.