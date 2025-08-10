FOTO Smutný pohľad na Domašu! Kde bola kedysi voda, dnes rastie tráva: VIDEO Dovolenkárov nahradili kosačky

STROPKOV - Vodná nádrž Domaša zažíva dramatický pokles hladiny, ktorý mení jej tvár. Hladina Veľkej Domaše klesla na 32% celkového objemu, čo spôsobuje problémy pre rekreáciu a životné prostredie. Vodohospodári prijali opatrenia na zníženie odtoku vody a situáciu monitorujú situáciu.
Na vodnú nádrž Domaša je smutný pohľad a mnohí návštevníci, ktorí tam dovolenkovali pred desiatimi rokmi, by dnes toto miesto asi ani nespoznali. Na miestach, kde kedysi bola voda a lode, dnes nájdete trávu a kosačky.
"K dnešnému dňu je stav hladiny vody na úrovni 32 percent jej celkového objemu pri výške 152,26 m n. m.. To je stále v rozmedzí medzi minimálnou prevádzkovou hladinou, ktorá je 146,2 m n. m. v zmysle platného Manipulačného poriadku vodnej stavby a jej maximálnou prevádzkovou hladinou vo výške 162 metrov nad morom," uviedol pre denník Korzár Michal Bocák, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý je správcom Domaše. Dodal, že výška hladiny záleží v prvom rade od vývoja počasia v celom povodí a prítoku vody do nádrže. Viac vody však z nej od zimy odtieklo ako natieklo.
Najhoršia situácia je v rekreačnej oblasti Valkov v katastri obce Bžany v Stropkovskom okrese, kde sa hladina posunula o desiatky metrov ďalej. Na miestach, kde kedysi bola vody, dnes nájdete len trávu a mláku.
Päť obcí pri Domaši tiež vyhlásilo na svojom území mimoriadnu situáciu z dôvodu extrémneho, dlhotrvajúceho sucha, vysokých teplôt a výrazného poklesu hladiny vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša.
Voda od konca júla klesá pomalšie
Bocák koncom júla oznámil, že na Domaši sa bude postupne znižovať odtok vody. Dôvodom je práve zodpovedné hospodárenie s vodou. "Vzhľadom na vývoj počasia a dlhodobejšie suchšie obdobie sa SVP rozhodol požiadať o zníženie množstva vypúšťanej vody z nádrže - no všetko v súlade s platnými pravidlami a po dohode so všetkými dotknutými organizáciami," objasnil Bocák po júlovom mimoriadnom rokovaní, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu, Slovenských elektrární, Vodohospodárskej výstavby a OÚ.
Všetci prítomní sa zhodli na kompromisnom riešení, ktoré zohľadňuje potreby prírody, ľudí aj energetiky. Podľa dohody sa množstvo vypúšťanej vody zníži postupne. "Od 30. júla je odtok stabilne nastavený na dva kubické metre za sekundu," konkretizoval Bocák. Tento krok pomôže lepšie hospodáriť s vodou v nádrži počas suchších období a zároveň zachovať jej dostatok na rekreáciu, pre ryby, technické účely aj prírodu. Odborníci zo SVP zároveň budú pravidelne odoberať vzorky vody a kontrolovať jej kvalitu, aby bol zachovaný bezpečný a zdravý vodný režim. Vodohospodári zároveň zabezpečia, aby hladina vody vo vyrovnávacej nádrži pri Malej Domaši neklesla pod povolené minimum. To je dôležité aj pre prevádzku malej vodnej elektrárne a život v okolí toku.
"Zmena v režime vypúšťania vody z Domaše je preventívnym opatrením, ktoré nám pomôže udržať dostatok vody aj v prípade sucha. Chceme k vode pristupovať zodpovedne - pre ľudí, ryby, prírodu aj ďalšie generácie. Teší nás, že všetky strany sa dohodli na rozumnom riešení," dodal generálny riaditeľ SVP Jozef Moravčík. SVP deklarovala, že bude vývoj hydrologickej situácie naďalej sledovať a v prípade potreby prijme ďalšie kroky v prospech zachovania stability vodného režimu.